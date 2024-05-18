Авіаудар по Харкову: Синєгубов не виключає, що кількість жертв може зрости
На цивільному підприємстві в Харкові, яке зазнало авіаудару вдень 17 травня, триває розбір завалів, тому цифри щодо кількості жертв ще можуть бути уточнені, повідомив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Станом на ранок, нагадав він, було відомо про трьох загиблих та 31 постраждалого.
“Стан досить різний. Є дуже важкі поранені, тому що удари були досить серйозні. Це були керовані авіабомби. Частина людей у середньому стані, частина – у легкому. Однак казати ще зарано, тому що проведені оперативні втручання, потрібно стабілізувати стани. Пізніше будемо комунікувати про стан постраждалих. Тим більше, що на самому підприємстві ще проводяться заходи щодо розбору завалів. Тому цифри можуть бути уточнені”, — сказав Синєгубов.
Нагадаємо, близько 15:40 17 травня окупанти завдали удару двома КАБами по Холодногірському району Харкова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Виникла пожежа. За даними голови облуправління Нацполіції Володимира Тимошка, авіація РФ била УМПБ Д-30. Внаслідок цієї атаки загинули троє цивільних чоловіків, а також отримали поранення 30 чоловіків та жінка.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2024 в 11:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На цивільному підприємстві в Харкові, яке зазнало авіаудару вдень 17 травня, триває розбір завалів, тому цифри щодо кількості жертв ще можуть бути уточнені, повідомив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов".