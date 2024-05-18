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Загиблих від удару по Харкову вже четверо: у лікарні помер 33-річний поранений

Події 12:02   18.05.2024
Олена Нагорна
Загиблих від удару по Харкову вже четверо: у лікарні помер 33-річний поранений

До чотирьох зросла кількість загиблих внаслідок авіаудару по підприємству в Харкові вдень 17 травня.

“Сьогодні в лікарні помер 33-річний чоловік. 16 осіб лікуються на стаціонарі, двоє – у важкому стані”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, близько 15:40 17 травня окупанти завдали удару двома КАБами по Холодногірському району Харкова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Виникла пожежа. За даними голови облуправління Нацполіції Володимира Тимошка, авіація РФ била УМПБ Д-30. Повідомлялося, що внаслідок цієї атаки загинули троє цивільних чоловіків, а також отримали поранення 30 чоловіків та жінка.

Читайте також: Авіаудар по Харкову: Синєгубов не виключає, що кількість жертв може зрости

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2024 в 12:02;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До чотирьох зросла кількість загиблих внаслідок авіаудару по підприємству в Харкові вдень 17 травня".