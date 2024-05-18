У Харкові напередодні постраждали 35 осіб, уночі БпЛА місто не атакували – мер
35 людей, за даними мера Ігоря Терехова, постраждали внаслідок авіаудару по підприємству в Харкові вдень 17 травня.
“Учора в середині дня пролунали вибухи на виробничому підприємстві. Там була робоча зміна, люди працювали… Зараз у лікарні перебувають 16 осіб, двоє з них в дуже важкому стані. Так цинічно обстріляли підприємство, так цинічно обстрілюють наше місто. Ці влучання були керованими авіабомбами, які скидають літаки з території РФ”, – розповів Терехов.
Ніч, за його словами, пройшла “більш-менш спокійно” – “шахеди” атакували область, де спричинили руйнації, і до Харкова не долетіли.
Терехов вчергове зазначив, що паніки в місті немає, люди у вихідний займаються власними справами, працює транспорт, відкриті магазини, кафе, АЗС, аптеки тощо.
“Жодної паніки. Дуже багато людей в місті, ніхто нікуди не тікає, не виїжджає. Так, вороги намагаються, знаєте, протиснутися. Це ми чудово розуміємо, віримо в наші славетні ЗСУ і дякуємо за те, що можемо сьогодні більш-менш спокійно жити”, – додав Терехов.
Нагадаємо, близько 15:40 17 травня окупанти завдали удару двома КАБами по Холодногірському району Харкова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Виникла пожежа. За даними голови облуправління Нацполіції Володимира Тимошка, авіація РФ била УМПБ Д-30. Повідомлялося, що внаслідок цієї атаки загинули троє цивільних чоловіків, а також отримали поранення 30 чоловіків та жінка. Вранці 18 травня стало відомо, що один із постраждалих – 33-річний чоловік – помер у лікарні.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: авіаудар, пострадалі, предприятие, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2024 в 14:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "35 людей, за даними мера Ігоря Терехова, постраждали внаслідок авіаудару по підприємству в Харкові вдень 17 травня".