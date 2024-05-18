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Головні новини Харкова 18 травня: збиті над регіоном «шахеди», дані Генштабу

Події 07:19   18.05.2024
Олена Нагорна
Головні новини Харкова 18 травня: збиті над регіоном «шахеди», дані Генштабу

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

7:19

Вночі РФ знову атакувала «шахедами» – ППО знищила всі 13 ворожих дронів, зокрема на Харківщині

Як повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ, безпілотники збили у Харківській, Полтавській, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

7:10

У районі Вовчанська українські підрозділи посилюють оборону з метою покращення тактичного положення – Генштаб ЗСУ

Як повідомлялося у зведенні на 23:00, на Харківському напрямку відбулося дві спроби ворога прорвати захист на напрямках Глибоке-Липці та Бугруватка-Стариця. Ситуація контролюється Силами оборони. Українські воїни в окремих районах ведуть штурмові дії з метою покращення тактичного положення, а також проводять заходи з прочісування місцевості.

На Куп’янському напрямку відбулося шість бойових зіткнень. Оборонці успішно відбили три ворожі атаки. Тривали три бойові зіткнення на напрямках Кислівка-Іванівка і Крохмальне-Берестове. Ситуація контролюється захисниками України.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2024 в 07:19;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив»".