«Шахеди» вночі атакували енергооб’єкти Харківщини та Полтавщини, є пошкодження
Енергооб’єкти у Харківській та Полтавській областях атакували ворожі безпілотники в ніч проти 18 травня, повідомили у Міненерго.
Минулося без постраждалих, проте є пошкодження обладнання, наслідки уточнюються.
У Міненерго нагадали, що сьогодні з 19:00 до 24:00 у всіх регіонах плануються обмеження промислових споживачів. Знеструмлення населення поки що не передбачається.
Раніше командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що вночі ППО знищила всі 13 ворожих дронів, якими РФ атакувала Україну. Безпілотники збили у Харківській, Полтавській, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2024 в 10:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергооб’єкти у Харківській та Полтавській областях атакували ворожі безпілотники в ніч проти 18 травня".