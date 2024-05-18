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«Шахеды» ночью атаковали энергообъекты Харьковщины и Полтавщины — Минэнерго

Происшествия 10:29   18.05.2024
Елена Нагорная
«Шахеды» ночью атаковали энергообъекты Харьковщины и Полтавщины — Минэнерго

Энергообъекты в Харьковской и Полтавской областях атаковали вражеские беспилотники в ночь на 18 мая, сообщили в Минэнерго.

Обошлось без пострадавших, однако есть повреждения оборудования, последствия уточняются.

В Минэнерго напомнили, что сегодня с 19:00 до 24:00 во всех регионах планируются ограничения промышленных потребителей. Обесточивание населения пока не предвидится.

Ранее командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что ночью ПВО уничтожила все 13 вражеских дронов, которыми РФ атаковала Украину. Беспилотники сбили в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 мая 2024 в 10:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергообъекты в Харьковской и Полтавской областях атаковали вражеские беспилотники в ночь на 18 мая".