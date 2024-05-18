Синєгубов: про атаку на енергоінфраструктуру, евакуацію та бої на півночі

Про оперативну ситуацію на Харківщині станом на ранок 18 травня розповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Вночі ворог знову атакував населені пункти Харківської області, нашу критичну енергетичну інфраструктуру. Є влучання та пошкодження. Наразі профільні служби працюють над тим, щоб оперативно усунути наслідки ворожих обстрілів”, – повідомив Синєгубов.

На лінії фронту, за його словами, Сили оборони продовжують стримувати ворога, який намагається просунутися.

“По Липецькому напрямку успіхів не має. По Вовчанському напрямку наші Збройні сили так само проводять оборонну операцію. Там так само просування ворога не зафіксовано”, – сказав начальник ХОВА.

Він нагадав, що з 10 травня і станом на ранок з північного прикордоння Харківщини евакуювали 9907 людей. Частина розміщена в Харкові, решта – за межами міста чи навіть області. У Вовчанську лишається приблизно сотня людей, на Липецькому напрямку – менше.

“Ми продовжуємо евакуацію із Вовчанська і Липців. Звичайно, коли надходять заявки з північної частини Вовчанська, де перебувають наразі ворожі сили, то з цього напрямку ми евакуацію проводити не можемо. Евакуація з Липецького напрямку та південної частини Вовчанська проводиться Нацполіцією фактично під обстрілами. Хочу подякувати й волонтерам, які досить широко задіяні в цьому процесі”, – додав Синєгубов.