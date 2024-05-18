Синегубов: об атаке на энергоинфраструктуру, эвакуации и боях на севере

Об оперативной ситуации в Харьковской области по состоянию на утро 18 мая рассказал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Ночью враг снова атаковал населенные пункты Харьковской области, нашу критическую энергетическую инфраструктуру. Есть попадания и повреждения. Сейчас профильные службы работают над тем, чтобы оперативно устранить последствия вражеских обстрелов», — сообщил Синегубов.

На линии фронта, по его словам, Силы обороны продолжают сдерживать врага, который пытается продвинуться.

«По Липецкому направлению успехов нет. По Волчанскому направлению наши Вооруженные силы так же проводят оборонительную операцию. Там так же продвижение врага не зафиксировано», — сказал начальник ХОВА.

Он напомнил, что с 10 мая и по состоянию на утро 18 мая с северного приграничья Харьковщины эвакуировали 9907 человек. Часть размещена в Харькове, остальные — за пределами города или даже области. В Волчанске остается примерно сотня людей, на Липецком направлении — меньше.

«Мы продолжаем эвакуацию из Волчанска и Липцев. Конечно, когда поступают заявки из северной части Волчанска, где находятся сейчас вражеские силы, то с этого направления мы эвакуацию проводить не можем. Эвакуация с Липецкого направления и южной части Волчанска проводится Нацполицией фактически под обстрелами. Хочу поблагодарить и волонтеров, которые достаточно широко задействованы в этом процессе», — добавил Синегубов.