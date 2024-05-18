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DeepState пише, що росіяни зайняли Бугруватку: Машовець пояснював її значення

Події 22:47   18.05.2024
Олена Нагорна
DeepState пише, що росіяни зайняли Бугруватку: Машовець пояснював її значення

Російські військові захопили село Бугруватка Вовчанської громади Харківської області, стверджує аналітичний канал DeepState.

Також аналітики зазначили, що нанесли на карту бойових дій уточнення в районах Липців та Вовчанська.

Нагадаємо, сьогодні оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець в огляді подій на Харківському напрямку наголошував, що на район Бугруватки треба звернути особливу увагу.

«Якщо супротивнику вдасться форсувати Сіверський Донець із заходу на схід, у напрямку на Приліпку і далі на Синельникове та Цегельне, то ситуація може вплинути на ту тактичну групу ЗСУ, яка зараз веде бої у Вовчанську», — писав Машовець.

Зазначимо, що інформація про захоплення Бугруватки офіційно Генштабом ЗСУ чи Міноборони України не підтверджена.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2024 в 22:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові захопили село Бугруватка Вовчанської громади Харківської області, стверджує аналітичний канал DeepState".