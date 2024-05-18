DeepState пише, що росіяни зайняли Бугруватку: Машовець пояснював її значення

Російські військові захопили село Бугруватка Вовчанської громади Харківської області, стверджує аналітичний канал DeepState.

Також аналітики зазначили, що нанесли на карту бойових дій уточнення в районах Липців та Вовчанська.

Нагадаємо, сьогодні оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець в огляді подій на Харківському напрямку наголошував, що на район Бугруватки треба звернути особливу увагу.

«Якщо супротивнику вдасться форсувати Сіверський Донець із заходу на схід, у напрямку на Приліпку і далі на Синельникове та Цегельне, то ситуація може вплинути на ту тактичну групу ЗСУ, яка зараз веде бої у Вовчанську», — писав Машовець.

Зазначимо, що інформація про захоплення Бугруватки офіційно Генштабом ЗСУ чи Міноборони України не підтверджена.