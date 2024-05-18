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DeepState пишет, что войска РФ заняли Бугроватку: Машовец объяснял ее значение

Происшествия 22:47   18.05.2024
Елена Нагорная
DeepState пишет, что войска РФ заняли Бугроватку: Машовец объяснял ее значение

Российские военные захватили село Бугроватка Волчанской громады Харьковской области, утверждает аналитический канал DeepState.

Также аналитики отметили, что нанесли на карту боевых действий уточнения в районах Липцев и Волчанска.

Напомним, сегодня обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в обзоре событий на Харьковском направлении отмечал, что на район Бугроватки нужно обратить особое внимание.

«Если противнику удастся форсировать Северский Донец с запада на восток, в направлении на Прилипку и далее на Синельниково и Цегельное, то ситуация может повлиять на ту тактическую группу ВСУ, которая сейчас ведет бои в Волчанске», — писал Машовец.

Отметим, что информация о захвате Бугроватки официально Генштабом ВСУ либо Минобороны не подтверждена.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 мая 2024 в 22:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные захватили село Бугроватка Волчанской громады Харьковской области, утверждает аналитический канал DeepState".