DeepState пишет, что войска РФ заняли Бугроватку: Машовец объяснял ее значение

Российские военные захватили село Бугроватка Волчанской громады Харьковской области, утверждает аналитический канал DeepState.

Также аналитики отметили, что нанесли на карту боевых действий уточнения в районах Липцев и Волчанска.

Напомним, сегодня обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в обзоре событий на Харьковском направлении отмечал, что на район Бугроватки нужно обратить особое внимание.

«Если противнику удастся форсировать Северский Донец с запада на восток, в направлении на Прилипку и далее на Синельниково и Цегельное, то ситуация может повлиять на ту тактическую группу ВСУ, которая сейчас ведет бои в Волчанске», — писал Машовец.

Отметим, что информация о захвате Бугроватки официально Генштабом ВСУ либо Минобороны не подтверждена.