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На Салтівці закрили усі вікна, що були пошкоджені через удар РФ (фото)

Суспільство 14:14   09.05.2024
Вікторія Яковенко
На Салтівці закрили усі вікна, що були пошкоджені через удар РФ (фото)

Комунальники закрили всі вікна, які були пошкоджені напередодні внаслідок обстрілу Салтівського району.

Як повідомили у Харківській міськраді, загалом через вчорашній обстріл у трьох багатоповерхівках були вибиті 66 вікон у квартирах та місцях загального користування.

Крім того, на місці влучання комунальники прибрали скло, сміття та гілки.

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Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, два вибухи  пролунали  близько 13:25. Мер Харкова Ігор Терехов  повідомив, що “прильоти” зафіксували в житловому районі міста. Удару зазнав Салтівський район, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За інформацією Нацполіції, постраждали семеро людей: троє дорослих і чотири дитини. Чим завдавали удару, ще встановлюють.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 14:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники закрили всі вікна, які були пошкоджені напередодні внаслідок обстрілу Салтівського району.".