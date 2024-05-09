На Салтівці закрили усі вікна, що були пошкоджені через удар РФ (фото)

Комунальники закрили всі вікна, які були пошкоджені напередодні внаслідок обстрілу Салтівського району.

Як повідомили у Харківській міськраді, загалом через вчорашній обстріл у трьох багатоповерхівках були вибиті 66 вікон у квартирах та місцях загального користування.

Крім того, на місці влучання комунальники прибрали скло, сміття та гілки.

Нагадаємо, два вибухи пролунали близько 13:25. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що “прильоти” зафіксували в житловому районі міста. Удару зазнав Салтівський район, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За інформацією Нацполіції, постраждали семеро людей: троє дорослих і чотири дитини. Чим завдавали удару, ще встановлюють.

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