Синєгубов повідомив про стан поранених у Харкові дітей
Троє дітей, які постраждали від російського удару по шкільному стадіону в Харкові, в реанімації, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“15-річний пацієнт в реанімації, стабільно важкий, виконана хірургічна обробка ран. 14-річний хлопець – важкий, стабільний, переведений з операційної в реанімацію. 14-річний пацієнт – в реанімації, видалено уламки, проведена операція, лікарі намагаються зберегти кінцівку”, – поінформував вранці 9 травня Олег Синєгубов.
З лікарні на амбулаторне лікування виписали восьмирічну дівчинку, яка отримала поверхневу травму. Її стан – середньої тяжкості.
Читайте також: Харківщину опівночі обстріляли з мінометів, виникла пожежа — Тимошко
Нагадаємо, два вибухи пролунали близько 13:25. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що “прильоти” зафіксували в житловому районі міста. Удару зазнав Салтівський район, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За інформацією Нацполіції, постраждали семеро людей: троє дорослих і чотири дитини. Чим завдавали удару, ще встановлюють.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: діти, новини Харкова, обстріл, поранені, сінєгубов, стадион;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Синєгубов повідомив про стан поранених у Харкові дітей»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 08:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Троє дітей, які постраждали від російського удару по шкільному стадіону в Харкові, в реанімації, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".