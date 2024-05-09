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Синєгубов повідомив про стан поранених у Харкові дітей

Події 08:25   09.05.2024
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про стан поранених у Харкові дітей

Троє дітей, які постраждали від російського удару по шкільному стадіону в Харкові, в реанімації, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“15-річний пацієнт в реанімації, стабільно важкий, виконана хірургічна обробка ран. 14-річний хлопець – важкий, стабільний, переведений з операційної в реанімацію. 14-річний пацієнт – в реанімації, видалено уламки, проведена операція, лікарі намагаються зберегти кінцівку”, – поінформував вранці 9 травня Олег Синєгубов.

З лікарні на амбулаторне лікування виписали восьмирічну дівчинку, яка отримала поверхневу травму. Її стан – середньої тяжкості.

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Нагадаємо, два вибухи  пролунали  близько 13:25. Мер Харкова Ігор Терехов  повідомив, що “прильоти” зафіксували в житловому районі міста. Удару зазнав Салтівський район, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За інформацією Нацполіції, постраждали семеро людей: троє дорослих і чотири дитини. Чим завдавали удару, ще встановлюють.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 08:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Троє дітей, які постраждали від російського удару по шкільному стадіону в Харкові, в реанімації, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".