Синегубов сообщил о состоянии раненных в Харькове детей
Три ребенка, пострадавшие от российского удара по школьному стадиону в Харькове, в реанимации, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«15-летний пациент в реанимации, стабильно тяжелый, выполнена хирургическая обработка ран. 14-летний парень — тяжелый, стабильный, переведен из операционной в реанимацию. 14-летний пациент — в реанимации, удалены осколки, проведена операция, врачи пытаются сохранить конечность», — проинформировал утром 9 мая Олег Синегубов.
Из больницы на амбулаторное лечение выписали восьмилетнюю девочку, которая получила поверхностную травму. Ее состояние — средней тяжести.
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Напомним, два взрыва раздались около 13:25. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что «прилеты» зафиксировали в жилом районе города. Удар пришелся по Салтовскому району, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов. По информации Нацполиции, пострадали семь человек: трое взрослых и четыре ребенка. Чем наносили удар, еще устанавливают.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: діти, дети, новости Харькова, обстрел, поранені, синегубов, стадион;
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 08:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три ребенка, пострадавшие от российского удара по школьному стадиону в Харькове, в реанимации, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".