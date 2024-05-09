Синегубов сообщил о состоянии раненных в Харькове детей

Три ребенка, пострадавшие от российского удара по школьному стадиону в Харькове, в реанимации, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«15-летний пациент в реанимации, стабильно тяжелый, выполнена хирургическая обработка ран. 14-летний парень — тяжелый, стабильный, переведен из операционной в реанимацию. 14-летний пациент — в реанимации, удалены осколки, проведена операция, врачи пытаются сохранить конечность», — проинформировал утром 9 мая Олег Синегубов.

Из больницы на амбулаторное лечение выписали восьмилетнюю девочку, которая получила поверхностную травму. Ее состояние — средней тяжести.

Напомним, два взрыва раздались около 13:25. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что «прилеты» зафиксировали в жилом районе города. Удар пришелся по Салтовскому району, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов. По информации Нацполиции, пострадали семь человек: трое взрослых и четыре ребенка. Чем наносили удар, еще устанавливают.