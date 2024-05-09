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Синегубов сообщил о состоянии раненных в Харькове детей

Происшествия 08:25   09.05.2024
Оксана Горун
Синегубов сообщил о состоянии раненных в Харькове детей

Три ребенка, пострадавшие от российского удара по школьному стадиону в Харькове, в реанимации, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«15-летний пациент в реанимации, стабильно тяжелый, выполнена хирургическая обработка ран. 14-летний парень — тяжелый, стабильный, переведен из операционной в реанимацию. 14-летний пациент — в реанимации, удалены осколки, проведена операция, врачи пытаются сохранить конечность», — проинформировал утром 9 мая Олег Синегубов.

Из больницы на амбулаторное лечение выписали восьмилетнюю девочку, которая получила поверхностную травму. Ее состояние — средней тяжести.

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Напомним, два взрыва раздались около 13:25. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что «прилеты» зафиксировали в жилом районе города. Удар пришелся по Салтовскому району, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов. По информации Нацполиции, пострадали семь человек: трое взрослых и четыре ребенка. Чем наносили удар, еще устанавливают.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 08:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три ребенка, пострадавшие от российского удара по школьному стадиону в Харькове, в реанимации, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".