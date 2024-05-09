Live
  • Чт 09.05.2024
  • Харьков  +5°С
  • USD 39.38
  • EUR 42.32

Харьковщину в полночь обстреляли из минометов, возник пожар — Тимошко

Происшествия 08:15   09.05.2024
Оксана Горун
Харьковщину в полночь обстреляли из минометов, возник пожар — Тимошко

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки.

Ночью россияне ударили по Харьковскому району.

«Липцы. 9 мая около полуночи произошел вражеский минометный обстрел военными РФ. В ходе обстрела было попадание в гараж, после чего произошел пожар, повреждено частное домовладение», — проинформировал Тимошко.

В течение суток наиболее тяжелые последствия были у обстрела Харькова. 8 мая днем россияне ударили по территории школьного стадиона, где в этот момент находились дети. Ранения получили семь гражданских, в том числе четверо детей.

«У детей взрывчатые травмы, переломы, осколочные ранения, травматическая ампутация, акубаротравмы, ЗЧМТ (закрытые черепно-мозговые травмы — Ред.). Самому младшему ребенку – девочке восемь лет. Они находятся в больнице. Женщина 1992 получила ранения в виде ушибов. У 80-летней женщины врачи диагностировали острую реакцию на стресс. Ранение получил 55-летний мужчина», — перечислил начальник ГУ Нацполиции.

Читайте также: «На фронте — самая угрожающая ситуация с начала полномасштабной войны» — Жорин

Также, по его информации, 8 мая днем УМПБ Д-30 СН ударили по Старому Салтову и Белому Колодцу. Там повреждены частные дома, в Белом Колодце — также больница.

По селу Барановка били из РСЗО, повреждены электросети.

Автор: Оксана Горун
Популярно
«На фронте — самая угрожающая ситуация с начала полномасштабной войны» — Жорин
«На фронте — самая угрожающая ситуация с начала полномасштабной войны» — Жорин
09.05.2024, 08:06
Главные новости Харькова 9 мая: состояние раненых детей, удар по Липцам ночью
Главные новости Харькова 9 мая: состояние раненых детей, удар по Липцам ночью
09.05.2024, 08:31
Сегодня 9 мая: какой праздник и день в истории
Сегодня 9 мая: какой праздник и день в истории
09.05.2024, 06:00
Ночью сильные заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 9 мая
Ночью сильные заморозки: прогноз погоды в Харькове и области на 9 мая
08.05.2024, 20:17
Сетевые ограничения в Харькове планируем в ближайшее время снять — Укрэнерго
Сетевые ограничения в Харькове планируем в ближайшее время снять — Укрэнерго
09.05.2024, 07:52
Синегубов сообщил о состоянии раненных в Харькове детей
Синегубов сообщил о состоянии раненных в Харькове детей
09.05.2024, 08:25

Новости по теме:

08:25
Синегубов сообщил о состоянии раненных в Харькове детей
08:15
Харьковщину в полночь обстреляли из минометов, возник пожар — Тимошко
07:52
Сетевые ограничения в Харькове планируем в ближайшее время снять — Укрэнерго
23:00
Главные новости Харькова 8.05: «прилет» у школы, среди раненых четверо детей
10:57
Синегубов сообщил о цели ДРГ, которая пыталась прорваться на Харьковщину

Вы читали новость: «Харьковщину в полночь обстреляли из минометов, возник пожар — Тимошко»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 08:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки".