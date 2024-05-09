Харьковщину в полночь обстреляли из минометов, возник пожар — Тимошко
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки.
Ночью россияне ударили по Харьковскому району.
«Липцы. 9 мая около полуночи произошел вражеский минометный обстрел военными РФ. В ходе обстрела было попадание в гараж, после чего произошел пожар, повреждено частное домовладение», — проинформировал Тимошко.
В течение суток наиболее тяжелые последствия были у обстрела Харькова. 8 мая днем россияне ударили по территории школьного стадиона, где в этот момент находились дети. Ранения получили семь гражданских, в том числе четверо детей.
«У детей взрывчатые травмы, переломы, осколочные ранения, травматическая ампутация, акубаротравмы, ЗЧМТ (закрытые черепно-мозговые травмы — Ред.). Самому младшему ребенку – девочке восемь лет. Они находятся в больнице. Женщина 1992 получила ранения в виде ушибов. У 80-летней женщины врачи диагностировали острую реакцию на стресс. Ранение получил 55-летний мужчина», — перечислил начальник ГУ Нацполиции.
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Также, по его информации, 8 мая днем УМПБ Д-30 СН ударили по Старому Салтову и Белому Колодцу. Там повреждены частные дома, в Белом Колодце — также больница.
По селу Барановка били из РСЗО, повреждены электросети.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, поранені, тимошко;
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 08:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки".