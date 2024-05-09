Харківщину опівночі обстріляли з мінометів, виникла пожежа – Тимошко

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів Харківської області за минулу добу.

Вночі росіяни вдарили по Харківському району.

“Липці. 9 травня близько опівночі стався ворожий мінометний обстріл військовими РФ. В ході обстрілу було влучання в гараж, після чого сталася пожежа, пошкоджено приватне домоволодіння”, – поінформував Тимошко.

Протягом доби найтяжчі наслідки мав обстріл Харкова. 8 травня вдень росіяни вдарили по території шкільного стадіону, де в цей момент перебували діти. Поранення отримали семеро цивільних, у тому числі четверо дітей.

“У дітей вибухові травми, переломи, уламкові пораненнями, травматична ампутація, акубаротравми, ЗЧМТ (закриті черепно-мозкові травми – Ред.). Наймолодшій дитині – дівчинці 8 років. Вони знаходяться в лікарні. Жінка 1992 року отримала поранення у вигляді забоїв. У 80-річної жінки лікарі діагностували гостру реакцію на стрес. Поранення отримав 55-річний чоловік”, – перелічив начальник ГУ Нацполіції.

Також, за його інформацією, 8 травня вдень УМПБ Д-30 СН вдарили по Старому Салтову та Білому Колодязю. Там пошкоджені приватні будинки, у Білому Колодязі – також лікарня.

По селу Баранівка били з РСЗВ, пошкоджені електромережі.