Харківщину опівночі обстріляли з мінометів, виникла пожежа – Тимошко
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів Харківської області за минулу добу.
Вночі росіяни вдарили по Харківському району.
“Липці. 9 травня близько опівночі стався ворожий мінометний обстріл військовими РФ. В ході обстрілу було влучання в гараж, після чого сталася пожежа, пошкоджено приватне домоволодіння”, – поінформував Тимошко.
Протягом доби найтяжчі наслідки мав обстріл Харкова. 8 травня вдень росіяни вдарили по території шкільного стадіону, де в цей момент перебували діти. Поранення отримали семеро цивільних, у тому числі четверо дітей.
“У дітей вибухові травми, переломи, уламкові пораненнями, травматична ампутація, акубаротравми, ЗЧМТ (закриті черепно-мозкові травми – Ред.). Наймолодшій дитині – дівчинці 8 років. Вони знаходяться в лікарні. Жінка 1992 року отримала поранення у вигляді забоїв. У 80-річної жінки лікарі діагностували гостру реакцію на стрес. Поранення отримав 55-річний чоловік”, – перелічив начальник ГУ Нацполіції.
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Також, за його інформацією, 8 травня вдень УМПБ Д-30 СН вдарили по Старому Салтову та Білому Колодязю. Там пошкоджені приватні будинки, у Білому Колодязі – також лікарня.
По селу Баранівка били з РСЗВ, пошкоджені електромережі.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 08:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів Харківської області за минулу добу".