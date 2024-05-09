На Салтовке закрыли все окна, поврежденные из-за удара РФ (фото)

Коммунальщики закрыли все окна, которые были повреждены накануне в результате обстрела Салтовского района.

Как сообщили в Харьковском горсовете, всего из-за вчерашнего обстрела в трех многоэтажках были выбиты 66 окон в квартирах и местах общего пользования.

Кроме того, на месте попадания коммунальщики убрали стекло, мусор и ветки.

Напомним, 8 мая два взрыва раздались около 13:25. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что «прилеты» зафиксировали в жилом районе города. Удар пришелся по Салтовскому району, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов. По информации Нацполиции, пострадали семь человек: трое взрослых и четыре ребенка. Чем наносили удар, еще устанавливают.

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