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На Салтовке закрыли все окна, поврежденные из-за удара РФ (фото)

Общество 14:14   09.05.2024
Виктория Яковенко
На Салтовке закрыли все окна, поврежденные из-за удара РФ (фото) Фото: Харьковский горсовет

Коммунальщики закрыли все окна, которые были повреждены накануне в результате обстрела Салтовского района.

Как сообщили в Харьковском горсовете, всего из-за вчерашнего обстрела в трех многоэтажках были выбиты 66 окон в квартирах и местах общего пользования.

Кроме того, на месте попадания коммунальщики убрали стекло, мусор и ветки.

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Фото: Харьковский горсовет

Напомним, 8 мая два взрыва раздались около 13:25. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что «прилеты» зафиксировали в жилом районе города. Удар пришелся по Салтовскому району, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов. По информации Нацполиции, пострадали семь человек: трое взрослых и четыре ребенка. Чем наносили удар, еще устанавливают.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 14:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики закрыли все окна, которые были повреждены накануне в результате обстрела Салтовского района.".