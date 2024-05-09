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Майже годину РФ атакувала Дергачі дронами: Задоренко повідомив, де «прилетіло»

Події 15:36   09.05.2024
Вікторія Яковенко
Майже годину РФ атакувала Дергачі дронами: Задоренко повідомив, де «прилетіло»

Із 14:10 до 15:00 росіяни атакували місто Дергачі на Харківщині ударними безпілотниками.

«У місті та на околицях було чутно 5 вибухів. Удари прийшлися по цивільному об’єкту (непрацюючій автозаправці) та по відкритій території. Пошкоджено одну цивільну автівку. На щастя, постраждалих немає», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Нагадаємо, про те, що окупанти завдають ударів по Дергачах, начальник місцевої МВА В’ячеслав Задоренко повідомляв близько 14:15. Пізніше він уточнив, що армія РФ вдарила по місту БпЛА типу “Ланцет”.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 15:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із 14:10 до 15:00 росіяни атакували місто Дергачі на Харківщині ударними безпілотниками.".