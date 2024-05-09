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Почти час РФ атаковала Дергачи дронами: Задоренко сообщил, куда «прилетело»

Происшествия 15:36   09.05.2024
Виктория Яковенко
Почти час РФ атаковала Дергачи дронами: Задоренко сообщил, куда «прилетело»

С 14:10 до 15:00 россияне атаковали город Дергачи на Харьковщине ударными беспилотниками.

«В городе и в окрестностях было слышно 5 взрывов. Удары пришлись по гражданскому объекту (неработающей автозаправке) и открытой территории. Поврежден один гражданский автомобиль. К счастью, пострадавших нет», – сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Напомним, о том, что оккупанты наносят удары по Дергачам начальник местной ГВА Вячеслав Задоренко сообщал около 14:15. Позже он уточнил, что армия РФ ударила по городу БпЛА типа «Ланцет».

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 15:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 14:10 до 15:00 россияне атаковали город Дергачи на Харьковщине ударными беспилотниками.".