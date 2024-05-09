Почти час РФ атаковала Дергачи дронами: Задоренко сообщил, куда «прилетело»
С 14:10 до 15:00 россияне атаковали город Дергачи на Харьковщине ударными беспилотниками.
«В городе и в окрестностях было слышно 5 взрывов. Удары пришлись по гражданскому объекту (неработающей автозаправке) и открытой территории. Поврежден один гражданский автомобиль. К счастью, пострадавших нет», – сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
Напомним, о том, что оккупанты наносят удары по Дергачам начальник местной ГВА Вячеслав Задоренко сообщал около 14:15. Позже он уточнил, что армия РФ ударила по городу БпЛА типа «Ланцет».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, БПЛА, Дергачи, дрони, дроны, задоренко, прилет;
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 15:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 14:10 до 15:00 россияне атаковали город Дергачи на Харьковщине ударными беспилотниками.".