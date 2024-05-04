Сьогодні 4 травня: яке свято та день в історії

4 травня 1733 року помер кошовий отаман Війська Запорізького Кость Гордієнко. У 1838-му зібрали гроші на викуп із кріпосного права Тараса Шевченка. У 1848-му у Франції відкрилися Національні збори. У 1904-му в США розпочали будівництво Панамського каналу. У 1979-му першою жінкою прем’єр-міністеркою у Європі стала Маргарет Тетчер. У 1982-му харків’янин Сергій Бершов підкорив Еверест. У 1986-му зону евакуації навколо Чорнобиля збільшили до 30 кілометрів.

Свята та пам’ятні дати 4 травня

4 травня у світі – Всесвітній день щедрості.

Також відзначають: День “Зоряних війн”, День боротьби з булінгом, Міжнародний день пожежників, День безплатних коміксів, День невисоких людей, День об’єднання рук.

У першу суботу травня відзначають: Всесвітній день лабіринту, Всесвітній день садівництва або “День оголеного садівника”, День вуличного музиканта, День пілатесу.

4 травня в історії

4 травня 1733 року помер кошовий отаман Війська Запорізького Кость Гордієнко. Детальніше.

4 травня 1838 року зібрали гроші на викуп із кріпосного права Тараса Шевченка. Детальніше.

4 травня 1848 року у Франції відкрилися Національні збори. Їхнім результатом стало створення конституції Другої республіки, а також надалі – вибори президента, яким став племінник Наполеона Бонапарта Луї-Наполеон. Він знову встановив у країні монархію. Цей процес, звичайно, не обійшовся без політичних баталій та протестів.

Національні збори стали наслідком другої Французької революції. Вона почалася 22 лютого 1848 року, коли народ повстав проти влади короля Луї-Філіппа. Він керував Францією з 1830 року і приєднався до Священного союзу монархів Росії, Австро-Угорщини та Пруссії. Їхньою метою було відновлення у Європі порядку, що існував до Французької революції 1789 року. Революція 1848 року у Франції стала першою серед європейських революцій 1848–1849 років.

Луї-Філіп зрікся престолу дуже швидко – вже 24 лютого. Після цього в країні розпочалася боротьба за владу та визначення подальшого курсу розвитку країни. Ключовими персонами цієї боротьби стали радикальні та помірні республіканці, соціалісти та монархісти. Поступово вони дійшли згоди: під тиском народних мас 25 лютого Францію проголосили республікою та сформували Тимчасовий уряд. Цей уряд ухвалив декрет про загальне виборче право для чоловіків (з 21 року) та скасував рабство у французьких колоніях. Також скоротили робочий день. Для боротьби з масовим безробіттям у Парижі створили “національні майстерні” (там безробітні отримували платню по два франки на день за символічні “громадські роботи”). На базі нового виборчого права 23 квітня провели вибори до Національних зборів. Таким чином обрали 900 представників, які були присутні на відкритті зборів 4 травня. З них 600 – це були помірні республіканці, 200 – “Партія порядку” (монархісти) та 80 – соціалістичні республіканці. Вони зібралися у “картонній кімнаті”, що її побудували спеціально для розміщення великої кількості депутатів.

Одним із перших рішень зборів стало формування нового уряду – Виконавчої комісії. Радикальних соціалістів у ній позбулися. І надалі рішення, які ухвалювали як Національні збори, так і Виконавча комісія, досить швидко пішли в розріз із тим, на що розраховували учасники революції. Почалося з того, що 10 травня комісія відмовилася створити Міністерство праці. А далі Національні збори дійшли й до того, що вирішили ліквідувати “національні майстерні”. Це рішення опублікували 22 червня, а вже наступного дня розпочалося народне повстання. Придушувати його доручили генералу-республіканцю Луї Ежену Кавеньяку.

Йому передали диктаторські повноваження. Виконавча комісія пішла у відставку. Кавеньяк викликав підкріплення та артилерію з провінцій. У результаті проти народу виступило близько 150 тисяч військових. Повстання придушили надвечір 26 червня, вбивши до 11 тисяч людей, ще стільки ж заарештували. Самого генерала за підсумками цих подій обрали президентом Ради міністрів. Він сформував новий уряд, який почав “крутити революцію назад”: національні майстерні ліквідували, робочий день збільшили на годину, почали обмежувати свободу друку тощо.

Паралельно створений Національними зборами Конституційний комітет напрацьовував нову конституцію країни. Зрозуміло, що від постреволюційної та республіканської вона поступово еволюціонувала у бік більш консервативної. Цю конституцію затвердили 4 листопада – 739 голосами проти 30. Вона узаконила як форму державного правління республіку та містила низку “соціальних декларацій”, які здебільшого були лише гаслами, а не конкретними та гарантіями. Законодавчу владу мали здійснювати Національні збори, які обиралися на три роки. Передбачалося виборче право для чоловіків віком від 21 року. Голосування було прямим та таємним. При цьому конституція наділяла президента широкими повноваженнями практично централізуючи виконавчу владу в його руках. Зрозуміло, що автори конституції прописували повноваження президента під конкретну людину – Кавеньяка. Однак із цим у планувальників “нової Франції” не склалося. Вибори президента, що відбулися 10 грудня, несподівано для багатьох зі значним відривом виграв Луї-Наполеон Бонапарт, який за два роки покінчив з Другою республікою і здійснив мрію всього свого життя – коронувався імператором.

4 травня 1904 року США розпочали будівництво Панамського каналу. Історія його створення насичена порушеннями законів – від корупції до сепаратизму – та численними смертями робітників. Детальніше.

4 травня 1979 року першою жінкою прем’єр-міністеркою у Європі стала Маргарет Тетчер. Цього дня вона очолила уряд Великої Британії. Детальніше.

Промова Маргарет Тетчер після призначення її прем’єр-міністеркою, 1979 рік. Відео: ITN Archive

4 травня 1982 року радянські альпіністи вперше підкорили Еверест. До цієї групи входив харків’янин Сергій Бершов. Детальніше.

4 травня 1986 року зону евакуації довкола Чорнобиля збільшили до 30 кілометрів.

4 травня 1990 року президія Верховної Ради УРСР ухвалила перейменувати Ворошиловград на Луганськ. Детальніше.

4 травня 1990 року Верховна Рада Латвійської РСР засудила включення Латвії до складу Радянського Союзу та оголосила про відновлення незалежності Латвійської Республіки.

Церковне свято 4 травня

4 травня – Велика субота. Вшановують пам’ять мучениці Пелагеї, діви Тарсійської. Пелагея була дочкою знатних батьків — язичників. Вона була надзвичайно красивою та здобула гарну освіту. Тож імператор Діоклетіан хотів одружити на ній свого усиновленого спадкоємця. Але дівчина стала християнкою та вирішила присвятити своє життя Богу. Вона відмовила царському спадкоємцю. Прийнявши хрещення, Пелагея хотіла переконати матір також стати християнкою, але та в злості привела дочку до відкинутого нею нареченого і віддала йому в руки. Наречений же, знаючи, що Пелагея не відмовиться від християнської віри й що її катуватимуть, як і інших християн, від великої скорботи наклав на себе руки. Це ще більше озлобило матір Пелагеї, і вона відвела дочку до Діоклетіана на суд. Побачивши Пелагею, цар сам полонився її красою і захотів з нею одружитися. “У мене наречений – Христос, за якого я готова померти”, – відповідала Пелагея. Тоді цар наказав віддати святу діву на муки. Після страшних катувань Пелагею вкинули в розпеченого мідного бика, де вона й загинула у 287 році.

Народні прикмети

Якщо черемха буйно цвіте – до дощового літа.

Якщо з’явився тополиний пух, то вже пора садити огірки.

Якщо хмари високо – будуть дощі, якщо низько – посуха.

Що не можна робити 4 травня

Не можна прибирати, прати, прасувати.

Не можна працювати в саду і на городі.

Не можна ловити рибу.

Не можна вживати алкоголь.

Не можна веселитися, влаштовувати весілля, дні народження.

Не можна лаятися.