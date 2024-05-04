Сегодня 4 мая: какой праздник и день в истории

4 мая 1733 года умер кошевой атаман Войска Запорожского Кость Гордиенко. В 1838-м собрали деньги на выкуп из крепостного права Тараса Шевченко. В 1848-м во Франции открылось Национальное собрание. В 1904-м в США приступили к строительству Панамского канала. В 1979-м первой женщиной премьер-министром в Европе стала Маргарет Тэтчер. В 1982-м харьковчанин Сергей Бершов покорил Эверест. В 1986-м зону эвакуации вокруг Чернобыля увеличили до 30 километров.

Праздники и памятные даты 4 мая

4 мая в мире – Всемирный день щедрости.

Также отмечают: День «Звездных войн», День борьбы с буллингом, Международный день пожарных, День бесплатных комиксов, День невысоких людей, День объединения рук.

В первую субботу мая отмечают: Всемирный день лабиринта, Всемирный день садоводства или «День обнаженного садовника», День уличного музыканта, День пилатеса.

4 мая в истории

4 мая 1733 года умер кошевой атаман Войска Запорожского Кость Гордиенко. Подробнее.

4 мая 1838 года собрали деньги на выкуп из крепостного права Тараса Шевченко. Подробнее.

4 мая 1848 года во Франции открылось Национальное собрание. Его результатом стало создание конституции Второй республики, а также в дальнейшем – выборы президента, которым стал племянник Наполеона Бонапарта Луи-Наполеон. Он вновь установил в стране монархию. Этот процесс, конечно, не обошелся без политических баталий и протестов.

Национальное собрание стало следствием второй Французской революции. Она началась 22 февраля 1848 года, когда народ восстал против власти короля Луи-Филиппа. Он руководил Францией с 1830 года и присоединился к Священному союзу монархов России, Австро-Венгрии и Пруссии. Их целью было восстановление в Европе порядка, существовавшего до Французской революции 1789 года. Революция 1848 года во Франции стала первой в ряду европейских революций 1848–1849 годов.

Луи-Филипп отрекся от престола очень быстро – уже 24 февраля. После этого в стране началась борьба за власть и определение дальнейшего курса развития страны. Ключевыми персонами этой борьбы стали радикальные и умеренные республиканцы, социалисты и монархисты. Постепенно они пришли к согласию: под давлением народных масс 25 февраля Францию провозгласили республикой и сформировали Временное правительство. Это правительство приняло декрет о всеобщем избирательном праве для мужчин (с 21 года) и отменило рабство во французских колониях. Также сократили рабочий день. Для борьбы с массовой безработицей в Париже создали «национальные мастерские» (там безработные получали жалованье по два франка в день за символические «общественные работы»). На базе нового избирательного права 23 апреля провели выборы в Национальное собрание. Таким образом избрали 900 представителей, которые и присутствовали на открытии собрания 4 мая. Из них 600 – это были умеренные республиканцы, 200 – «Партия порядка» (монархисты) и 80 – социалистические республиканцы. Они собрались в «картонной комнате», построенной специально для размещения большого количества депутатов.

Одним из первых решений собрания стало формирование нового правительства – Исполнительной комиссии. От радикальных социалистов в ней избавились. И в дальнейшем решения, которые принимали как Национальное собрание, так и Исполнительная комиссия, довольно быстро пошли в разрез с тем, на что рассчитывали участники революции. Началось с того, что 10 мая комиссия отказалась создать Министерство труда. А дальше Национальное собрание дошло и до того, что решило ликвидировать «национальные мастерские». Это решение опубликовали 22 июня, а уже на следующий день началось народное восстание. Подавлять его поручили генералу-республиканцу Луи Эжену Кавеньяку.

Ему передали диктаторские полномочия, Исполнительная комиссия ушла в отставку. Кавеньяк вызвал подкрепление и артиллерию из провинций. В результате против народа выступили около 150 тысяч военных. Восстание подавили к вечеру 26 июня, убив до 11 тысяч человек, еще столько же арестовали. Самого же генерала по итогам этих событий избрали президентом Совета министров. Он сформировал новое правительство, которое начало «крутить революцию назад»: национальные мастерские ликвидировали, рабочий день увеличили на час, начали ограничивать свободу печати и т.д.

Параллельно созданный Национальным собранием Конституционный комитет нарабатывал новую конституцию страны. Понятно, что от постреволюционной и республиканской она постепенно эволюционировала в сторону более консервативной. Эту конституцию утвердили 4 ноября – 739 голосами против 30. Она узаконила как форму государственного правления республику и содержала ряд «социальных деклараций», которые в основном были только лозунгами, а не конкретными и гарантиями. Законодательную власть должно было осуществлять Национальное собрание, избираемое на три года. Предусматривалось избирательное право для мужчин старше 21 года. Голосование было прямым и тайным. При этом конституция наделяла президента широкими полномочиями, практически централизуя исполнительную власть в его руках. Понятно, что авторы конституции прописывали полномочия президента под конкретного человека – Кавеньяка. Однако с этим у планировщиков «новой Франции» не сложилось. Состоявшиеся 10 декабря выборы президента неожиданно для многих со значительным отрывом выиграл Луи-Наполеон Бонапарт, который за два года покончил со Второй республикой и осуществил мечту всей своей жизни – короновался императором.

4 мая 1904 года США приступили к строительству Панамского канала. История его создания насыщена нарушениями законов – от коррупции до сепаратизма – а также многочисленными смертями рабочих. Подробнее.

4 мая 1979 года первой женщиной премьер-министром в Европе стала Маргарет Тэтчер. В этот день она возглавила правительство Великобритании. Подробнее.

Речь Маргарет Тэтчер после назначения ее премьер-министром, 1979 год. Видео: ITN Archive

4 мая 1982 года советские альпинисты впервые покорили Эверест. В эту группу входил харьковчанин Сергей Бершов. Подробнее.

4 мая 1986 года зону эвакуации вокруг Чернобыля увеличили до 30 километров.

4 мая 1990 года президиум Верховного Совета УССР постановил переименовать Ворошиловград в Луганск. Подробнее.

4 мая 1990 года Верховный Совет Латвийской ССР осудил включение Латвии в состав Советского Союза и объявил о восстановлении независимости Латвийской Республики.

Церковный праздник 4 мая

4 мая – Великая суббота. Чтят память мученицы Пелагеи, девы Тарсийской. Пелагея была дочерью знатных родителей – язычников. Она была очень красивой и получила хорошее образование. Император Диоклетиан хотел женить на ней своего усыновленного наследника. Но девушка стала христианкой и решила посвятить свою жизнь Богу. Она отказала царскому наследнику. Приняв крещение, Пелагея хотела убедить мать стать христианкой, но та в злобе привела дочь к отвергнутому ею жениху и отдала ему в руки. Жених же, зная, что Пелагея не откажется от христианской веры и что ее будут пытать, как и других христиан, от великой скорби покончил с собой. Это еще больше озлобило мать Пелагеи, и она отвела дочь на суд Диоклетиана. Увидев Пелагею, царь сам пленился ее красотой и захотел на ней жениться. «У меня жених – Христос, за которого я готова умереть», – отвечала Пелагея. Тогда царь приказал отдать святую деву на мучения. После страшных пыток Пелагею бросили в раскаленного медного быка, где она и погибла в 287 году.

Народные приметы

Если черемуха буйно цветет – к дождливому лету.

Если появился тополиный пух, то пора сажать огурцы.

Если облака высоко – будут дожди, если низко – засуха.

Что нельзя делать 4 мая

Нельзя убирать, стирать, гладить.

Нельзя работать в саду и в огороде.

Нельзя ловить рыбу.

Нельзя употреблять алкоголь.

Нельзя веселиться, устраивать свадьбы, дни рождения.

Нельзя ругаться.