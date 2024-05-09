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Мережеві обмеження в Харкові плануємо найближчим часом зняти – Укренерго

Суспільство 07:52   09.05.2024
Оксана Горун
Мережеві обмеження в Харкові плануємо найближчим часом зняти – Укренерго

Голова правління НЕК “Укренерго” заявив, що в Харкові – “специфічна ситуація” з електропостачанням, але це ненадовго. Однак, після чергових ударів по об’єктах енергетики графіки відключень “загрожують” усім регіонам країни.

Під час масованої ракетної атаки вночі 8 травня армія РФ пошкодила багато важливих електростанцій в Україні – руйнування досить масштабні, повідомив Кудрицький в ефірі “УП LIVE”. Дефіцит електроенергії, що утворився в системі, не може повністю покрити навіть імпорт із Європи. Наразі в країні запровадили контрольовані обмеження споживання для промисловості. Чи торкнуться вони побутових споживачів, залежатиме від того, наскільки економно українці використовуватимуть електрику.

“Якщо в енергосистемі утворюється дефіцит, то споживачі будуть його відчувати солідарно. Відключення, які можуть бути через це, мають бути пропорційні до споживання того чи іншого регіону. Специфічна ситуація, як ви знаєте, в Харкові. Там були розбиті всі енергооб’єкти, які живлять місто, через що не можна туди доставити весь необхідний обсяг електроенергії. Це так звані мережеві обмеження, які ми плануємо найближчим часом зняти. І Харків буде знаходитися рівно в тій же ситуації, що і всі інші регіони”, – сказав Кудрицький.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 07:52;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова правління НЕК “Укренерго” заявив, що в Харкові – “специфічна ситуація” з електропостачанням, але це ненадовго. Однак, після чергових ударів по об’єктах енергетики графіки відключень “загрожують” усім регіонам країни".