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Сетевые ограничения в Харькове планируем в ближайшее время снять — Укрэнерго

Общество 07:52   09.05.2024
Оксана Горун
Сетевые ограничения в Харькове планируем в ближайшее время снять — Укрэнерго Фото: скриншот

Глава правления НЭК «Укрэнерго» заявил, что в Харькове — «специфическая ситуация» с электроснабжением, но это ненадолго. Однако после очередных ударов по объектам энергетики графики отключений «грозят» всем регионам страны.

Во время массированной ракетной атаки ночью 8 мая армия РФ повредила многие важные электростанции в Украине — разрушения достаточно масштабные, сообщил Кудрицкий в эфире «УП LIVE». Дефицит электроэнергии, который образовался в системе, не может полностью покрыть даже импорт из Европы. Сейчас в стране ввели контролируемые ограничения потребления для промышленности. Коснутся ли они бытовых потребителей, будет зависеть от того, насколько экономно украинцы станут использовать электричество.

«Отключения, которые могут быть из-за этого, должны быть пропорциональны потреблению того или иного региона. Специфическая ситуация, как вы знаете, в Харькове. Там были разбиты все энергообъекты, питающие город, поэтому нельзя туда доставить весь необходимый объем электроэнергии. Это так называемые сетевые ограничения, которые мы планируем в ближайшее время снять. И Харьков будет находиться ровно в той же ситуации, что и все остальные регионы», – сказал Владимир Кудрицкий.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 07:52;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава правления НЭК «Укрэнерго» заявил, что в Харькове — «специфическая ситуация» с электроснабжением, но это ненадолго. Однако после очередных ударов по объектам энергетики графики отключений «грозят» всем регионам страны".