В Украине обесточили предприятия, но могут и дома и квартиры: как избежать
С 18:00 до 23:00 ограничено энергоснабжение промышленности и бизнеса, однако если вечером потребление будет расти, могут дополнительно применить аварийные отключения бытовых потребителей по всей Украине, сообщили в Укрэнерго.
Чтобы избежать обесточивания, украинцев призывают экономно потреблять электричество с 18:00 по 23:00 — не включать мощные приборы одновременно, перенести стирку на ночь, выключать свет в помещениях, где никого нет.
Объем ограничений для промышленности и бизнеса распределен равномерно между всеми регионами. Причина ограничений — дефицит электроэнергии, вызванный массированной ракетно-дроновой атакой россиян на энергообъекты.
Напомним, в результате российских обстрелов в ночь на 8 мая в Украине получили повреждения объекты энергетики. В НЭК «Укрэнерго» сообщили о дефиците электроэнергии.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: відключення, отключения, світло, свет, Укрэнерго, Харьков, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 18:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 18:00 до 23:00 ограничено энергоснабжение промышленности и бизнеса, однако если вечером потребление будет расти, могут дополнительно применить аварийные отключения бытовых потребителей по всей Украине".