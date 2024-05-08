В Украине обесточили предприятия, но могут и дома и квартиры: как избежать

С 18:00 до 23:00 ограничено энергоснабжение промышленности и бизнеса, однако если вечером потребление будет расти, могут дополнительно применить аварийные отключения бытовых потребителей по всей Украине, сообщили в Укрэнерго.

Чтобы избежать обесточивания, украинцев призывают экономно потреблять электричество с 18:00 по 23:00 — не включать мощные приборы одновременно, перенести стирку на ночь, выключать свет в помещениях, где никого нет.

Объем ограничений для промышленности и бизнеса распределен равномерно между всеми регионами. Причина ограничений — дефицит электроэнергии, вызванный массированной ракетно-дроновой атакой россиян на энергообъекты.

Напомним, в результате российских обстрелов в ночь на 8 мая в Украине получили повреждения объекты энергетики. В НЭК «Укрэнерго» сообщили о дефиците электроэнергии.