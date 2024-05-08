Дефицит электроэнергии после ударов РФ: будут ли отключения по областям
В результате российских обстрелов в ночь на 8 мая в Украине получили повреждения объекты энергетики. В НЭК «Укрэнерго» сообщают о дефиците электроэнергии.
«В ночь на 8 мая враг выпустил более 50 ракет и 20 «шахедов» по энергетической инфраструктуре Львовской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях. Повреждения получили объекты генерации. Также российские «шахеды» повредили оборудование одного из объектов «Укрэнерго» в центральном регионе. Сейчас потребители в этом регионе запитаны резервными схемами», — отметили в Укрэнерго.
В связи с этим сегодня вечером с 18:00 до 23:00 возможны ограничение бытовых и промышленных потребителей по всей Украине. Ограничения будут равномерно распределены по всем областям, добавили в Укрэнерго. Там пообещали, что как именно будут действовать графики отключений в каждой области опубликуют на официальных страницах местных облэнерго.
Тем временем, в Министерстве энергетики Украины заявили, что сегодня применение ограничений возможно только для промышленных потребителей.
«Применение ограничений для бытовых потребителей (кроме Харьковщины) не предусматривается», — подчеркнули в Минэнерго.
Энергетики призвали экономно использовать электроэнергию в часы пик (с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00).
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: відключення, графики, области, отключения, рф, удары, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 11:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате российских обстрелов в ночь на 8 мая в Украине получили повреждения объекты энергетики. В НЭК «Укрэнерго» сообщают о дефиците электроэнергии.".