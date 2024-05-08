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Дефицит электроэнергии после ударов РФ: будут ли отключения по областям

Общество 11:52   08.05.2024
Виктория Яковенко
Дефицит электроэнергии после ударов РФ: будут ли отключения по областям Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В результате российских обстрелов в ночь на 8 мая в Украине получили повреждения объекты энергетики. В НЭК «Укрэнерго» сообщают о дефиците электроэнергии.

«В ночь на 8 мая враг выпустил более 50 ракет и 20 «шахедов» по ​​энергетической инфраструктуре Львовской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях. Повреждения получили объекты генерации. Также российские «шахеды» повредили оборудование одного из объектов «Укрэнерго» в центральном регионе. Сейчас потребители в этом регионе запитаны резервными схемами», — отметили в Укрэнерго.

В связи с этим сегодня вечером с 18:00 до 23:00 возможны ограничение бытовых и промышленных потребителей по всей Украине. Ограничения будут равномерно распределены по всем областям, добавили в Укрэнерго. Там пообещали, что как именно будут действовать графики отключений в каждой области опубликуют на официальных страницах местных облэнерго.

Тем временем, в Министерстве энергетики Украины заявили, что сегодня применение ограничений возможно только для промышленных потребителей.

«Применение ограничений для бытовых потребителей (кроме Харьковщины) не предусматривается», — подчеркнули в Минэнерго.

Энергетики призвали экономно использовать электроэнергию в часы пик (с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 11:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате российских обстрелов в ночь на 8 мая в Украине получили повреждения объекты энергетики. В НЭК «Укрэнерго» сообщают о дефиците электроэнергии.".