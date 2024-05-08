Дефіцит електроенергії після ударів РФ: чи будуть відключення по областях
Внаслідок російських обстрілів в ніч на 8 травня в Україні зазнали пошкоджень об’єкти енергетики. В НЕК «Укренерго» повідомляють про дефіцит електроенергії.
«В ніч на 8 травня ворог випустив понад 50 ракет та 20 «шахедів» по енергетичній інфраструктурі Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях. Пошкоджень зазнали об’єкти генерації. Також російські «шахеди» пошкодили обладнання одного з об’єктів «Укренерго» в центральному регіоні. Наразі споживачі в цьому регіоні заживлені резервними схемами», – зазначили в Укренерго.
У зв’язку з цим, сьогодні ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областях, додали в Укренерго. Там пообіцяли, що як саме діятимуть графіки відключень в кожній області оприлюднять на офіційних сторінках місцевих обленерго.
Тим часом в Міністерстві енергетики України заявили, що сьогодні застосування обмежень можливе тільки для промислових споживачів.
«Застосування обмежень для побутових споживачів (окрім Харківщини) не передбачається», – підкреслили в Міненерго.
Енергетики закликали ощадливо використовувати електроенергію в години пік (з 7:00 до 10:00 та з 17:00 до 22:00).
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: відключення, графики, електроенергія, области, рф, удары;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 11:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок російських обстрілів в ніч на 8 травня в Україні зазнали пошкоджень об’єкти енергетики. В НЕК «Укренерго» повідомляють про дефіцит електроенергії.".