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Дефіцит електроенергії після ударів РФ: чи будуть відключення по областях

Суспільство 11:52   08.05.2024
Вікторія Яковенко
Дефіцит електроенергії після ударів РФ: чи будуть відключення по областях Фото: АТ “Харківобленерго”

Внаслідок російських обстрілів в ніч на 8 травня в Україні зазнали пошкоджень об’єкти енергетики. В НЕК «Укренерго» повідомляють про дефіцит електроенергії.

«В ніч на 8 травня ворог випустив понад 50 ракет та 20 «шахедів» по енергетичній інфраструктурі Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях. Пошкоджень зазнали об’єкти генерації. Також російські «шахеди» пошкодили обладнання одного з об’єктів «Укренерго» в центральному регіоні. Наразі споживачі в цьому регіоні заживлені резервними схемами», – зазначили в Укренерго.

У зв’язку з цим, сьогодні ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областях, додали в Укренерго. Там пообіцяли, що як саме діятимуть графіки відключень в кожній області оприлюднять на офіційних сторінках місцевих обленерго.

Тим часом в Міністерстві енергетики України заявили, що сьогодні застосування обмежень можливе тільки для промислових споживачів.

«Застосування обмежень для побутових споживачів (окрім Харківщини) не передбачається», – підкреслили в Міненерго.

Енергетики закликали ощадливо використовувати електроенергію в години пік (з 7:00 до 10:00 та з 17:00 до 22:00).

Читайте також: Нічна ракетна атака та наліт “шахедів” на Україну: що відомо (оновлено)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 11:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок російських обстрілів в ніч на 8 травня в Україні зазнали пошкоджень об’єкти енергетики. В НЕК «Укренерго» повідомляють про дефіцит електроенергії.".