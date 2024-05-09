Немічев спрогнозував для The Economist, чого РФ може досягти на Харківщині

Війська РФ, якщо спробують наступати в Харківській області, не зможуть просунутися більш ніж на 10 кілометрів, вважає командир і засновник харківського спецпідрозділу ГУР МОУ “Kraken” Костянтин Немічев.

У коментарі The Economist, перебуваючи у Харкові, він зазначив: очікує, що в середині травня російські військові знову атакують область, але, на його думку, до міста підійти їм не вдасться. За словами Немічева, зараз оборона набагато сильніша.

“Вони можуть просунутися на кілька кілометрів углиб області, – вважає командир, – але я не думаю, що вони зможуть просунутися більш ніж на 10 кілометрів”.

«Ми можемо або боротися за Україну проти Росії, або нас пересварять і змусять боротися за Росію проти Європи», — своєю чергою сказав The Economist Олег Ткач, підполковник 3-ї танкової бригади, яка захищає Харківську область.

Відчуття терміновості та екзистенційної загрози, за його словами, має проникнути в усе українське суспільство. «Люди мають знати правду, — каже він. – А Україні потрібна єдність, оскільки вона вступає в нову стадію конфлікту».

Також журналісти взяли інтерв’ю у командира 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Павла Федосенка. Батальйон ППО підрозділу зараз дислокується поблизу міста Костянтинівка Донецької області.

«Усі знають, що якщо ми не боротимемося за Костянтинівку та Дружківку [ймовірну наступну мету Росії], російські війська за кілька тижнів опиняться у Дніпрі, Харкові та Кривому Розі», — сказав Федосенко. Він вважає, що існує «70% ймовірність» того, що РФ зможе окупувати решту Донбасу.

Федосенко також розповів, що для його американських гаубиць Paladin не вистачало п’яти снарядів на день. «Що я мав робити з такою кількістю снарядів? Мої люди воювали лопатами в окопах», – заявив журналістам комбриг.

Федосенко сподівається, що ефект від пакета допомоги США у 61 мільярд доларів буде відчутним уже за кілька днів, оскільки багато видів озброєнь було заздалегідь розміщено у Польщі.