«Нас очікує «падіння» Синьківки» – Машовець про Куп’янський напрямок

Армія РФ продовжує наступальні дії на Куп’янському напрямку. Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець прогнозує: ситуація тут має шанси «загостритись» найближчим часом.

За його даними, наразі противник має на меті вийти у бар’єрний рубіж по річці Оскіл на ділянці між Куп’янськом та Боровою.

«Передові підрозділи перегрупованого в район села Синьківка 7-го окремого мотострілецького полку зі складу 11-го армійського корпусу противника, очевидно, посилені певними підрозділами 25-ї бригади продовжують повільно просуватися північно-східніше та північніше на захід від Синьківки. Наскільки я розумію, їм вдалося за кілька крайніх діб просунутися в лісі на північ від села і взяти під контроль ту його частину, яка лежить на схід від залізниці», – зазначив Машовець.

Також Машовець пише, що окупанти «схоже повністю зайняли як Кислівку, так і Котлярівку». Зазначимо, що 7 травня в зведенні Інституті вивчення війни зазначалося, що аналітики не знайшли підтверджень захоплення ворогом Кислівки.

Машовець також повідомив, що росіяни продовжують атакувати в районі села Табаївка.

«Загалом ситуація на Куп’янському напрямку, очевидно, має всі шанси найближчим часом різко «загостритися». Противник продовжує інтенсивні атакуючі та штурмові дії у смузі між залізницею та автошляхом Куп’янськ – Сватове, поступово просуваючись у бік Степової Новоселівки. Схоже, поки що противнику вдається поступово відтісняти наші війська на обраних напрямках та дільницях. Причому командування ГВ «Захід», ймовірно, ще не задіяло ті сили, які розраховує ввести після «прориву» оборони ЗСУ, на яке воно очікує. Ймовірно, найближчим часом нас очікує «падіння» Синьківки, інтенсивні ар’єргардні бої ЗСУ на північ від східної частини Куп’янська, а також за Степову Новоселівку, Піщане та Берестове».