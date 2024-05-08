Live
  • Ср 08.05.2024
  • Харків  +11°С
  • USD 39.3
  • EUR 42.31

«Нас очікує «падіння» Синьківки» – Машовець про Куп’янський напрямок

Суспільство 12:17   08.05.2024
Вікторія Яковенко
«Нас очікує «падіння» Синьківки» – Машовець про Куп’янський напрямок

Армія РФ продовжує наступальні дії на Куп’янському напрямку. Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець прогнозує: ситуація тут має шанси «загостритись» найближчим часом.

За його даними, наразі противник має на меті вийти у бар’єрний рубіж по річці Оскіл на ділянці між Куп’янськом та Боровою.

«Передові підрозділи перегрупованого в район села Синьківка 7-го окремого мотострілецького полку зі складу 11-го армійського корпусу противника, очевидно, посилені певними підрозділами 25-ї бригади продовжують повільно просуватися північно-східніше та північніше на захід від Синьківки. Наскільки я розумію, їм вдалося за кілька крайніх діб просунутися в лісі на північ від села і взяти під контроль ту його частину, яка лежить на схід від залізниці», – зазначив Машовець.

Також Машовець пише, що окупанти «схоже повністю зайняли як Кислівку, так і Котлярівку». Зазначимо, що 7 травня в зведенні Інституті вивчення війни зазначалося, що аналітики не знайшли підтверджень захоплення ворогом Кислівки.

Машовець також повідомив, що росіяни продовжують атакувати в районі села Табаївка.

«Загалом ситуація на Куп’янському напрямку, очевидно, має всі шанси найближчим часом різко «загостритися». Противник продовжує інтенсивні атакуючі та штурмові дії у смузі між залізницею та автошляхом Куп’янськ – Сватове, поступово просуваючись у бік Степової Новоселівки. Схоже, поки що противнику вдається поступово відтісняти наші війська на обраних напрямках та дільницях. Причому командування ГВ «Захід», ймовірно, ще не задіяло ті сили, які розраховує ввести після «прориву» оборони ЗСУ, на яке воно очікує. Ймовірно, найближчим часом нас очікує «падіння» Синьківки, інтенсивні ар’єргардні бої ЗСУ на північ від східної частини Куп’янська, а також за Степову Новоселівку, Піщане та Берестове».

Читайте також: «Захоплення Козачої Лопані – можливо» – Коваленко про «наступ на Харків»

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Нас очікує «падіння» Синьківки» – Машовець про Куп’янський напрямок
«Нас очікує «падіння» Синьківки» – Машовець про Куп’янський напрямок
08.05.2024, 12:17
Дефіцит електроенергії після ударів РФ: чи будуть відключення по областях
Дефіцит електроенергії після ударів РФ: чи будуть відключення по областях
08.05.2024, 11:52
Ще вибух пролунав у Харкові: Синєгубов закликав бути обережними
Ще вибух пролунав у Харкові: Синєгубов закликав бути обережними
08.05.2024, 11:24
У Харкові було чутно вибух: попереджали про ракетну небезпеку
У Харкові було чутно вибух: попереджали про ракетну небезпеку
08.05.2024, 11:11
Коломойському оголосили підозру в замовленні навмисного вбивства
Коломойському оголосили підозру в замовленні навмисного вбивства
08.05.2024, 10:42
Спецпризначенець із Харківщини розповів про російські війська біля кордону
Спецпризначенець із Харківщини розповів про російські війська біля кордону
08.05.2024, 09:20

Новини за темою:

23:22
На Харківщині помічені ворожі БпЛА – Мельник
20:11
Низка авіаударів та 8 атак на Куп’янщині: дані Генштабу ЗСУ по Харківщині
07:14
9 разів ворог атакував на Куп’янському напрямку та бив з авіації по Харківщині
06:54
13 «шахедів» збили на Харківщині й Дніпропетровщині – Олещук
14:49
Ліній оборони проти наступу РФ у тилу України майже не існує – АР

Ви читали новину: ««Нас очікує «падіння» Синьківки» – Машовець про Куп’янський напрямок»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 12:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ продовжує наступальні дії на Куп’янському напрямку. Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець прогнозує: ситуація тут має шанси «загостритись» найближчим часом.".