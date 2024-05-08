«Нас ожидает «падение» Синьковки» – Машовец о Купянском направлении
Армия РФ продолжает наступательные действия на Купянском направлении. Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец прогнозирует: у ситуации здесь есть шансы «обостриться» в ближайшее время.
По его данным, сейчас противник имеет целью выйти в барьерный рубеж по реке Оскол на участке между Купянском и Боровой.
«Передовые подразделения перегруппированного в районе села Синьковка 7-го отдельного мотострелкового полка из состава 11-го армейского корпуса противника, очевидно, усиленные определенными подразделениями 25-й бригады продолжают медленно продвигаться северо-восточнее и северо-западнее Синьковки. Насколько я понимаю, им удалось за несколько крайних суток продвинуться в лесу севернее села и взять под контроль ту его часть, которая лежит восточнее железной дороги», — отметил Машовец.
Также Машовец пишет, что оккупанты «похоже полностью заняли как Кисловку, так и Котляровку». Отметим, что 7 мая в сводке Института изучения войны отмечалось, что аналитики не нашли подтверждений захвата врагом Кисловки.
Машовец также сообщил, что россияне продолжают атаковать в районе села Табаевка.
«В целом ситуация на Купянском направлении, очевидно, имеет все шансы в ближайшее время резко обостриться. Противник продолжает интенсивные атакующие и штурмовые действия в полосе между железной дорогой и автодорогой Купянск – Сватово, постепенно продвигаясь в сторону Степной Новоселовки. Похоже, пока противнику удается постепенно оттеснять наши войска на избранных направлениях и участках. Причем командование ГВ «Запад», вероятно, еще не задействовало те силы, которые рассчитывает ввести после «прорыва» обороны ВСУ, которого оно ожидает. Вероятно, в ближайшее время нас ожидает «падение» Синьковки, интенсивные арьергардные бои ВСУ севернее восточной части Купянска, а также Степной Новоселовки, Песчаное и Берестово».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВСУ, Купянское, Машовець, направление, наступ, наступление, рф, синьковка;
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 12:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ продолжает наступательные действия на Купянском направлении. Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец прогнозирует: у ситуации здесь есть шансы «обостриться» в ближайшее время.".