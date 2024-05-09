Немичев спрогнозировал The Economist, чего РФ может добиться на Харьковщине
Войска РФ, если предпримут попытку наступления в Харьковской области, не смогут продвинуться более, чем на 10 километров, считает командир и основатель харьковского спецподразделения ГУР МОУ “Kraken” Константин Немичев.
В комментарии The Economist, находясь в Харькове, он отметил: ожидает, что в середине мая российские военные снова атакуют область, но, по его мнению, к городу подойти им не удастся. По словам Немичева, сейчас оборона намного сильнее.
«Они могут продвинуться на несколько километров вглубь области, — считает командир, — но я не думаю, что они смогут продвинуться дальше 10 километров».
«Мы можем либо сражаться за Украину против России, либо нас перессорят и заставят сражаться за Россию против Европы», — также сказал The Economist Олег Ткач, подполковник 3-й танковой бригады, которая защищает Харьковскую область.
Ощущение срочности и экзистенциальной угрозы, по его словам, должно проникнуть во все украинское общество. «Люди должны знать правду, — говорит он. — А Украине необходимо единство, поскольку она вступает в новую стадию конфликта».
Также журналисты взяли интервью у командира 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Павла Федосенко. Батальон ПВО подразделения сейчас дислоцируется вблизи города Константиновка Донецкой области.
«Все знают, что если мы не будем сражаться за Константиновку и Дружковку [вероятную следующую цель России], российские войска через несколько недель окажутся в Днепре, Харькове и Кривом Роге», — сказал Федосенко. Он считает, что существует «70% вероятность» того, что РФ сможет оккупировать остальную часть Донбасса.
Федосенко также рассказал, что для его американских гаубиц Paladin не хватало пяти снарядов в день. «Что я должен был делать с таким количеством снарядов? Мои люди воевали лопатами в окопах», — заявил журналистам комбриг.
Федосенко надеется, что эффект от пакета помощи США в 61 миллиард долларов будет ощутим уже через несколько дней, поскольку многие виды вооружений были заранее размещены в Польше.
Читайте также: «Нас ожидает «падение» Синьковки» – Машовец о Купянском направлении
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Украина, Харьков; Теги: 92 ошбр, Kraken, наступ, наступление, Немичев, рф, Ткач, Федосенко, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Немичев спрогнозировал The Economist, чего РФ может добиться на Харьковщине»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 22:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ, если предпримут попытку наступления в Харьковской области, не смогут продвинуться более, чем на 10 километров, считает командир и основатель харьковского спецподразделения ГУР МОУ “Kraken” Константин Немичев.".