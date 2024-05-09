Немичев спрогнозировал The Economist, чего РФ может добиться на Харьковщине

Войска РФ, если предпримут попытку наступления в Харьковской области, не смогут продвинуться более, чем на 10 километров, считает командир и основатель харьковского спецподразделения ГУР МОУ “Kraken” Константин Немичев.

В комментарии The Economist, находясь в Харькове, он отметил: ожидает, что в середине мая российские военные снова атакуют область, но, по его мнению, к городу подойти им не удастся. По словам Немичева, сейчас оборона намного сильнее.

«Они могут продвинуться на несколько километров вглубь области, — считает командир, — но я не думаю, что они смогут продвинуться дальше 10 километров».

«Мы можем либо сражаться за Украину против России, либо нас перессорят и заставят сражаться за Россию против Европы», — также сказал The Economist Олег Ткач, подполковник 3-й танковой бригады, которая защищает Харьковскую область.

Ощущение срочности и экзистенциальной угрозы, по его словам, должно проникнуть во все украинское общество. «Люди должны знать правду, — говорит он. — А Украине необходимо единство, поскольку она вступает в новую стадию конфликта».

Также журналисты взяли интервью у командира 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Павла Федосенко. Батальон ПВО подразделения сейчас дислоцируется вблизи города Константиновка Донецкой области.

«Все знают, что если мы не будем сражаться за Константиновку и Дружковку [вероятную следующую цель России], российские войска через несколько недель окажутся в Днепре, Харькове и Кривом Роге», — сказал Федосенко. Он считает, что существует «70% вероятность» того, что РФ сможет оккупировать остальную часть Донбасса.

Федосенко также рассказал, что для его американских гаубиц Paladin не хватало пяти снарядов в день. «Что я должен был делать с таким количеством снарядов? Мои люди воевали лопатами в окопах», — заявил журналистам комбриг.

Федосенко надеется, что эффект от пакета помощи США в 61 миллиард долларов будет ощутим уже через несколько дней, поскольку многие виды вооружений были заранее размещены в Польше.