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Закон про мобілізацію: штрафи для ухилянтів підняла Верховна Рада

Суспільство 13:51   09.05.2024
Оксана Якушко
Закон про мобілізацію: штрафи для ухилянтів підняла Верховна Рада

256 нардепів Верховної Ради проголосували за законопроєкт щодо нових штрафів за ухилення від мобілізації, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Рада ухвалила законопроект “Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення”. Тепер буде значно посилено покарання за ухиляння від мобілізації.

У законопроєкті:

нові статті щодо відповідальності за порушення військового обліку;

збільшено терміни адмінвідповідальності та адмінзатримання;

кримінальна відповідальність за відмову від медогляду під час мобілізації.

Штрафи, що стосуються військового обліку:

у мирний час – від 3400 до 5100 гривень

у воєнний час (або повторне порушення) – від 17 000 до 25 500 гривень

За ухиляння від мобілізації у воєнний час:

для громадян – від 17 000 до 25 500 гривень

для посадовців та юридичних осіб – від 34 000 до 59 000 гривень.

Читайте також: Закон про мобілізацію: вручення повісток по-новому та санкції для ухилянтів

 

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 13:51;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "256 нардепів Верховної Ради проголосували за законопроєкт щодо нових штрафів за ухилення від мобілізації, повідомив нардеп Ярослав Железняк.".