Закон про мобілізацію: вручення повісток по-новому та санкції для ухилянтів

З 18 травня протягом 60 діб необхідно оновити персональні дані до ТЦК та СП, ЦНАП або через електронний кабінет. Які санкції чекають на ухилянтів, тих, хто проігнорує припис чи загрожує їм кримінальна відповідальність, розповідає LB.ua.

60 днів, щоб уточнити персональні дані

18 травня набуде чинності закон про новий порядок мобілізації та проходження військової служби. У ньому прописано, що всі громадяни України, що перебувають на військовому обліку, мають впродовж 60 днів з 18 травня уточнити свої персональні дані в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), центрах адмінпослуг чи через електронний кабінет.

Під час воєнного стану та загальної мобілізації всіх чоловіків віком 18–60 років вважають військовозобов’язаними.

Тож вони повинні самостійно прибути до ТЦК та СП чи центрів адмінпослуг і надати інформацію про адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності) тощо. І хоча ця норма набуде чинності з 18 травня, уже зараз у всіх містах України спостерігають черги охочих оновити персональну інформацію.

Для цього при собі треба мати:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ;

медичні документи;

посвідчення водія (якщо є);

інформацію про освіту;

документи про склад сім’ї, дітей чи догляд за особами з інвалідністю (якщо є);

документи, які підтверджують право на відстрочку (якщо є).

Якщо громадянин перебуває за кордоном, інформацію він оновить, надіславши її на електронну адресу або номер телефону на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку. Або через електронний кабінет, який можна буде відкрити виключно за власним бажанням.

Електронний кабінет буде доступний вже з 18 травня. Його зможуть завантажити через мобільний застосунок в App Store і в Google Play Market.

Санкції за відмову оновити дані

Чоловіків за кордоном, які не оновлять даних упродовж 60 днів з 18 травня, позбавлять права на консульські послуги.

Також для всіх військовозобов’язаних, які не оновлять даних, передбачена адміністративна відповідальність. У проєкті закону 1039, який парламент проголосував у першому читанні, пропонують збільшити штрафи від 17 тисяч гривень (за неоновлення даних чи першу неявку за повісткою) до 25,5 тисяч гривень (за повторне порушення). Зараз штраф складає 1700–3400 гривень.

Депутати також хочуть установити штраф від 34 до 59,5 тисяч для посадовців і юридичних осіб за порушення законодавства про оборону й мобілізацію. Зараз санкції сягають 3400–5100 грн.

Рішення про штрафи будуть ухвалювати суди. Якщо їх не сплатити, інформацію про порушника передають до виконавчої служби, дані про нього вносять до Єдиного реєстру боржників. А це передбачає арешт майна й блокування банківських карток.

Також військовозобов’язаний має самостійно в 7-денний строк повідомити орган військового обліку, якщо змінить адресу проживання.

ТЦК та СП зможе надіслати поштою листа про обов’язок поновити персональні дані.

Порядок вручення повісток. Лише з рук в руки

У чинному законодавстві чітко не прописані вимоги до вручення повісток. Тому їх можуть видавати в будь-яких громадських закладах, на робочих місцях, на вулиці тощо. Однак виключно особисто.

«Повістка може бути вручена тільки особисто, з рук в руки. Не поштою. Бо коли представники ТЦК та СП кидають її вам у поштову скриньку та йдуть, неможливо встановити факт вручення повістки з вашим підписом про отримання», — пояснює LB.ua заслужений юрист України, колишній нардеп Леонід Ємець.

За його словами, така процедура підтверджена рішенням Верховного Суду у справі № 759/5435/16-к ще від 28 січня 2020 року. Де зазначено, що належне вручення повістки може бути тільки особисто під підпис. Інші форми оповіщення не створюють відповідальності для військовозобов’язаних.

Коли представники ТЦК та СП вручають повістку, на вимогу громадянина вони зобов’язані назвати свої ПІБ, посади, пред’явити службові посвідчення.

У повістці мають бути вказані:

ПІБ і дата народження громадянина, якому адресована повістка;

найменування ТЦК та СП, що видав повістку;

мета виклику до ТЦК та СП.

Мета виклику — це вид повістки. А їх три: для уточнення облікових даних, проходження медкомісії, мобілізаційне розпорядження.

місце, день і час явки за викликом;

підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку;

реєстраційний номер повістки;

роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.

Відмовитися від вручення повістки можна, лише якщо вона містить хибні персональні дані. Але тоді співробітник ТЦК та СП повинен скласти акт про відмову у присутності свідків.

Чи можна не з’явитися до ТЦК?

Отримавши повістку про виклик до ТЦК та СП, громадянин зобов’язаний з’явитися в зазначений у ній строк і в зазначене місце.

Водночас закон зазначає чотири поважні причини, коли можна не прибути за повісткою:

смерть близького родича (рідних брата чи сестри, батьків, дружини або чоловіка, дитини, діда, баби);

хвороба військовозобов’язаної особи;

перешкода стихійного характеру;

військові дії країни-агресора.

Про причини неприбуття до ТЦК та СП необхідно повідомити не пізніше за три дні від дати, зазначеної в повістці.

Які додаткові повноваження матимуть поліцейські?

Під час мобілізації всі чоловіки віком від 18 до 60 років уже зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ. Вони пред’являють його на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП або поліцейського. А також представника Державної прикордонної служби у прикордонній смузі, на пунктах пропуску через державний кордон.

«Окремо поліцейські повісток не видаватимуть. Хоча можуть перевірити документи. Подивитися по базі даних і встановити ухилянта. А далі мають право передати його представникам ТЦК та СП. Або ж разом з ними з’явитися за адресою ухилянта, аби скласти протокол на місці», — розповів Олександр Федієнко.

Новація. Письмова вимога від ТЦК попереджатиме, що через суд можуть обмежити право керувати ТЗ

У статті 27 закону про мобілізацію перелічено заходи впливу на ухилянтів. Наприклад, неявка за повісткою передбачатиме не лише штрафи. ТЦК та СП може звернутися до поліції, щоб та здійснила адміністративне затримання й примусово доправила особу в ТЦК та СП.

Якщо керівник ТЦК та СП отримає від поліції письмову відповідь, що затримати ухилянта неможливо, то протягом п’яти днів ТЦК та СП надішле такому громадянину новий документ — вимогу в паперовій формі.

«Це новація. Але не варто плутати. Вимога не повістка. Вимога — це попередження громадянина про наміри ТЦК та СП подати на нього до суду. Із подальшим обмеженням права керувати транспортними засобами (ТЗ)», — роз’яснює юрист Леонід Ємець.