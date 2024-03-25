Більша частина країни сидить удома, а у ВСУ зростає нестача війська – WSJ

ЗСУ відчайдушно потребують нових сил для стримування масованих російських наступів. Але призову молодих людей перешкоджають політика, демографія та небажання українців йти в армію. А політична нестабільність призводить до того, що передові частини зношені, пише Wall Street Journal.

Законопроєкт про мобілізацію застряг в українському парламенті після кількох місяців дебатів. Пропоновані зміни досить мізерні: призовний вік буде знижений з 27 до 25 років. Крім того, солдати отримають право звільнятися з армії після трьох років служби, а чоловіки, які ухиляються від призову на військову службу, будуть покарані.

Проте Верховна Рада, зіткнувшись з тим, що значна частина населення не бажає воювати, щосили намагається схвалити навіть ці скромні поправки до закону.

«Ми щосили намагаємося знизити вік до 25 років — це непопулярне рішення», — сказав Федір Вениславський, член Ради від правлячої партії президента Володимира Зеленського, який був одним із провідних прихильників закону. “Нам необхідно збільшити кількість людей, яких можна мобілізувати”.

Поряд із нестачею боєприпасів, нестача солдатів є найбільшою проблемою України за рік, командири кажуть, що їхня мета — утриматися та відновити сили. За даними української військової розвідки, РФ, населення якої більш ніж утричі перевищує населення України, щотижня витрачає тисячі військовослужбовців на напади та здатна поповнюватись приблизно 30 000 нових військовослужбовців щомісяця. Однак російські війська важко просуваються вперед після захоплення Авдіївки.

Переважна більшість українців підтримує уряд у продовженні боротьби з РФ. Але провал великого контрнаступу України минулого року та втрата десятків тисяч солдат під час цього процесу підірвали впевненість українців у тому, що вони зможуть повернути собі територію, а також виснажили їхні сили.

На початку війни Україна могла розраховувати на добровольців, які пішли до військкоматів. Ці хвилі вщухли. І Зеленський також визнав необхідність відпочити солдатам, які воювали два роки.

За оцінками Зеленського, українська армія налічує близько 600 000 осіб особового складу. Більшість їх виконують функції підтримки далеко від бойових дій на фронті. У грудні Зеленський заявив, що військові запросили ще 500 000 військовослужбовців, хоча командування заявило, що вони не потрібні одразу і всіх.

Чоловікам віком від 18 до 60 років заборонили залишати країну від початку вторгнення. Але призвали лише тих, кому виповнилося 27 років, внаслідок чого більшість молодих людей країни було звільнено від призову.

Влітку минулого року Зеленський звільнив усіх голів обласних військкоматів після серії корупційних скандалів. Сотні тисяч чоловіків, як і раніше, ухиляються від реєстрації на заклик. Вербувальники часто встановлюють на вулицях блокпости, зупиняючи чоловіків боєздатного віку та відправляючи їх на схід, в окопи.

Деякі чоловіки кажуть, що їх били або тримали під вартою кілька днів, доки вони не підписали документи про призов. Проте сотні тисяч чоловіків ухилилися від реєстрації у місцевому призовному пункті. В Інтернеті розповсюджуються відеоролики, на яких видно, як молоді люди тікають від військових вербувальників.

“Я не можу сказати, що почуваюся ухилянтом”, – сказав 24-річний Олег Синельченко. Обидва його брати пішли в армію на початку війни, але вони застерігали його навіть від реєстрації на заклик, сказавши, що, як тільки він буде зарахований на військову службу, виходу немає. “Мені не дзвонили”, – сказав Синельченко. «Більша частина країни сидить удома і вдає, що нічого не відбувається».

Представники всіх верств суспільства звертаються до ВР за звільненням від відповідальності відповідно до нового закону. Підприємства запропонували сплачувати податок, щоб уберегти своїх працівників від передової.

Студенти кажуть, що їм потрібно дозволити закінчити навчання до служби. Крім того, демографічна криза після розпаду СРСР у 1991 році означає, що українців віком від 20 років просто менше, ніж у попередніх поколіннях.

«Я розумію, що у нас у країні війна, і нам потрібні люди. Але я мати і не хочу відправляти сина на війну, — сказала 47-річна Христина Молійчук, синові якої 23 роки. — Він продовжить навчання в університеті, що надає йому пільгу».

Офіційні особи в США, де пакет допомоги Україні у розмірі $60 мільярдів зупинився на кілька місяців у Конгресі, також зчинили галас із приводу незвичайно високого віку призову на військову службу в Україні. Вік призову до армії США та багатьох інших західних країн — 18 років.

Торік у травні Рада схвалила закон про зниження призовного віку до 25 років, але Зеленський його так і не підписав. Роман Костенко, член Ради від ліберальної опозиційної партії “Голос”, сказав, що голосував за цей законопроєкт, але з того часу політика зниження призовного віку стала складнішою. Висунутий у грудні законопроєкт про зміну призову на військову службу було відкликано на тлі громадського спротиву.

«Якби я встав у середині Ради і сказав: «Знизьмо вік до 21 року», це було б відразу відкинули», – сказав Костенко. «Це непопулярне рішення. Робота президента – ухвалювати непопулярні рішення під час війни. Не можна перекладати відповідальність за них на когось іншого».

У грудні Зеленський сказав, що «можливо» підтримає зниження призовного віку до 25 років і оголосив, що доручив військовим підготувати план мобілізації. “Це дуже делікатне питання”, – сказав він. За його словами, додавання 500 000 нових солдатів коштуватиме мільярди доларів.

З того часу президент безпосередньо цей законопроєкт не коментував.

Поки Рада обговорює поправки, солдати та їхні сім’ї потребують підкріплень. За словами Зеленського, у боях загинуло близько 31 000 військовослужбовців, але військові аналітики вважають, що ця цифра набагато вища. Ще десятки тисяч військовослужбовців дістали поранення, багато з яких більше не можуть боротися. Ті, хто залишився, виснажені і їм не вистачає артилерійських снарядів, а постачання із США затримуються.

Ольга Денисенко допомагає організовувати протести у Києві, вимагаючи відпочинку для таких людей, як її чоловік, котрий пішов добровольцем на початку війни, а зараз провів два роки на фронті. За її словами, за цей час він мав лише 20 днів відпустки.

“Держава принесла в жертву наших чоловіків і забула їх”, – сказав 35-річний Денисенко. “Це величезний тягар, і він повинен розподілятися рівномірно, а не звалюватися повністю на плечі тих, хто погодився захищати країну”.

Професійні українські військові кажуть, що особливо потребують молодих людей, оскільки багато хто з військових є людьми середнього віку.

“Зі старими не можна воювати”, – сказав Ігор Білоус, 31-річний чоловік, який прослужив в армії 12 років. За його словами, зараз багатьом його товаришам за 40, і їм потрібно більше часу, щоб відновитись після кожної місії. «Кожен має визнати, що це буде довга війна… Добровольці не нескінченні».