Большая часть страны сидит дома, а в ВСУ растет нехватка войска – WSJ

ВСУ отчаянно нуждаются в свежих силах для сдерживания массированных российских наступлений. Но призыву молодых людей препятствуют политика, демография и растущее нежелание украинцев идти в армию. А политическая нестабильность приводит к тому, что передовые части изношены, пишет Wall Street Journal.

Законопроект о мобилизации застрял в украинском парламенте после нескольких месяцев дебатов. Предлагаемые изменения довольно скудны: призывной возраст будет снижен с 27 до 25 лет. Кроме того, солдаты получат право увольняться из армии после трех лет службы, а мужчины, уклоняющиеся от призыва на военную службу, будут подвергнуты наказанию.

Тем не менее Верховная Рада, столкнувшись с тем, что значительная часть населения не желает воевать, изо всех сил пытается одобрить даже эти скромные поправки к закону.

«Мы изо всех сил пытаемся снизить возраст до 25 лет — это непопулярное решение», — сказал Федор Вениславский, член Рады от правящей партии президента Владимира Зеленского, который был одним из ведущих сторонников закона. «Нам необходимо увеличить количество людей, которых можно мобилизовать».

Наряду с нехваткой боеприпасов, нехватка солдат является самой большой проблемой Украины за год, командиры говорят, что их цель — удержаться и восстановить силы. По данным украинской военной разведки, РФ, население которой более чем в три раза превышает население Украины, каждую неделю тратит тысячи военнослужащих на нападения и способна пополняться примерно 30 000 новых военнослужащих каждый месяц. Тем не менее, российские войска с трудом продвигаются вперед после захвата Авдеевки.

Подавляющее большинство украинцев поддерживают правительство в продолжении борьбы с РФ. Но провал крупного контрнаступления Украины в прошлом году и потеря десятков тысяч солдат в ходе этого процесса подорвали уверенность украинцев в том, что они смогут вернуть себе территорию, а также истощили их силы.

В начале войны Украина могла рассчитывать на добровольцев, которые хлынули в военкоматы. Эти волны утихли. И Зеленский также признал необходимость дать отдых солдатам, воевавшим два года.

По оценкам Зеленского, украинская армия насчитывает около 600 000 человек личного состава. Большинство из них выполняют функции поддержки вдали от боевых действий на фронте. В декабре Зеленский заявил, что военные запросили еще 500 000 военнослужащих, хотя командование заявило, что они не нужны сразу и все.

Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну с самого начала вторжения. Но призывали только тех, кому исполнилось 27 лет, в результате чего большинство молодых людей страны были освобождены от призыва.

Летом прошлого года Зеленский уволил всех глав областных военкоматов после серии коррупционных скандалов. Сотни тысяч мужчин по-прежнему уклоняются от регистрации на призыв. Вербовщики часто устанавливают на улицах блокпосты, останавливая мужчин боеспособного возраста и отправляя их на восток, в окопы.

Некоторые мужчины говорят, что их избивали или держали под стражей несколько дней, пока они не подписали документы о призыве. Тем не менее сотни тысяч мужчин уклонились от регистрации в местном призывном пункте. В Интернете распространяются видеоролики, на которых видно, как молодые люди убегают от военных вербовщиков.

«Я не могу сказать, что чувствую себя уклонистом», — сказал 24-летний Олег Синельченко. Оба его брата пошли в армию в начале войны, но они предостерегали его даже от регистрации на призыв, сказав, что, как только он будет зачислен на военную службу, выхода нет. «Мне не звонили», — сказал Синельченко. «Большая часть страны сидит дома и делает вид, что ничего не происходит».

Представители всех слоев общества обращаются в ВР за освобождением от ответственности в соответствии с новым законом. Предприятия предложили платить налог, чтобы уберечь своих работников от передовой.

Студенты говорят, что им нужно разрешить закончить учебу до службы. Кроме того, демографический кризис после распада СССР в 1991 году означает, что украинцев в возрасте от 20 лет просто меньше, чем в предыдущих поколениях.

«Я понимаю, что у нас в стране война, и нам нужны люди. Но я мать и не хочу отправлять сына на войну, — сказала 47-летняя Кристина Молийчук, сыну которой 23 года. — Он продолжит обучение в университете, что дает ему льготу».

Официальные лица в США, где пакет помощи Украине в размере $60 миллиардов застопорился на несколько месяцев в Конгрессе, также подняли шум по поводу необычно высокого возраста призыва на военную службу в Украине. Возраст призыва в армию в США и многих других западных странах — 18 лет.

В мае прошлого года Рада одобрила закон о снижении призывного возраста до 25 лет, но Зеленский его так и не подписал. Роман Костенко, член Рады от либеральной оппозиционной партии «Голос», сказал, что голосовал за этот законопроект, но с тех пор политика снижения призывного возраста стала более сложной. Выдвинутый в декабре законопроект об изменении призыва на военную службу был отозван на фоне общественного сопротивления.

«Если бы я встал в середине Рады и сказал: «Давайте снизим возраст до 21 года», это было бы сразу отвергнуто», — сказал Костенко. «Это непопулярное решение. Работа президента – принимать непопулярные решения во время войны. Нельзя перекладывать ответственность за них на кого-то другого».

В декабре Зеленский сказал, что «возможно» поддержит снижение призывного возраста до 25 лет, и объявил, что поручил военным подготовить план мобилизации. «Это очень деликатный вопрос», — сказал он. По его словам, добавление 500 000 новых солдат обойдется в миллиарды долларов.

С тех пор президент напрямую этот законопроект не комментировал.

Пока Рада обсуждает поправки, солдаты и их семьи требуют подкреплений. По словам Зеленского, в боях погибло около 31 000 военнослужащих, но военные аналитики считают, что эта цифра намного выше. Еще десятки тысяч военнослужащих получили ранения, многие из которых больше не могут сражаться. Те, кто остался, истощены и им не хватает артиллерийских снарядов, а поставки из США задерживаются.

Ольга Денисенко помогает организовывать протесты в Киеве, требуя отдыха для таких людей, как ее муж, который пошел добровольцем в начале войны, а сейчас провел два года на фронте. По ее словам, за это время у него было всего 20 дней отпуска.

«Государство принесло в жертву наших мужей и забыло их», — сказал 35-летний Денисенко. «Это огромное бремя, и оно должно распределяться равномерно, а не сваливаться полностью на плечи тех, кто согласился защищать страну».

Профессиональные украинские военные говорят, что особенно нуждаются в молодых людях, поскольку многие из призванных являются людьми среднего возраста.

«Со стариками нельзя воевать», — сказал Игорь Белоус, 31-летний мужчина, прослуживший в армии 12 лет. По его словам, сейчас многим из его товарищей за 40, и им нужно больше времени, чтобы восстановиться после каждой миссии. «Каждый должен признать, что это будет долгая война… Добровольцы не бесконечны».