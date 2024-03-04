Помощь Украине может закончиться, нужна всеобщая мобилизация — Жорин
Заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ, в прошлом глава ячейки партии «Национальный корпус» в Харьковской области Максим Жорин призвал украинское общество мобилизоваться.
«Сегодня нам нужна всеобщая мобилизация. И я сейчас не о мужчинах, которые должны уходить в армию. Страна должна мобилизовать все свои ресурсы, все возможности, все производства. Общество должно мобилизоваться – в смысле совместно работать на победу», — написал Жорин в telegram.
Он пояснил: «Рано или поздно вся помощь нам из других государств может закончиться. Когда мы сможем рассчитывать исключительно на себя, то и жаловаться будем исключительно себе».
Ранее Жорин уже высказывался о мобилизации в Украине, заявив: необходимо, чтобы под нее подпадали «не определенные обреченные категории». По его мнению, идти служить должны, в том числе, чиновники и дети чиновников.
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 10:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ, в прошлом глава ячейки партии «Национальный корпус» в Харьковской области Максим Жорин призвал украинское общество мобилизоваться".