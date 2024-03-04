Помощь Украине может закончиться, нужна всеобщая мобилизация — Жорин

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ, в прошлом глава ячейки партии «Национальный корпус» в Харьковской области Максим Жорин призвал украинское общество мобилизоваться.

«Сегодня нам нужна всеобщая мобилизация. И я сейчас не о мужчинах, которые должны уходить в армию. Страна должна мобилизовать все свои ресурсы, все возможности, все производства. Общество должно мобилизоваться – в смысле совместно работать на победу», — написал Жорин в telegram.

Он пояснил: «Рано или поздно вся помощь нам из других государств может закончиться. Когда мы сможем рассчитывать исключительно на себя, то и жаловаться будем исключительно себе».

Ранее Жорин уже высказывался о мобилизации в Украине, заявив: необходимо, чтобы под нее подпадали «не определенные обреченные категории». По его мнению, идти служить должны, в том числе, чиновники и дети чиновников.