«Должны идти служить дети чиновников» — Жорин о мобилизации

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ, в прошлом глава ячейки партии «Национальный корпус» в Харьковской области Максим Жорин в интервью YouTube-проекту «їPash» среди прочего рассказал, какой видит справедливую мобилизацию.

«Сегодня, когда мы говорим о мобилизации, у нас появляется картинка, как кого-то ловят, кого-то пакуют, и само понятие это стало немного деформировано. Хотя, это обычный процесс. Нам надо ответить на первый вопрос: «Нужна ли нам мобилизация?» Да, она нужна. Без нее невозможно. Если кто-то верит, что один раз мы набрали людей, которые добровольно пришли, и их хватит, то этот человек не очень умный. Потому что обычная математика говорит, что есть потери, какими бы они ни были. Даже самые маленькие. Война идет и будет продолжаться. Количество людей уменьшается, и их надо кому-то менять. Чтобы менять эффективно, надо это делать системно и планово — так, чтобы мы успевали подготовить и обеспечить людей», — говорит Жорин.

По его словам, 3-я штурмовая бригада уже около года стоит на Бахмутском направлении, и военнослужащим из ее состава тоже хочется отдохнуть.

В вопросе справедливости мобилизации, по мнению Жорина, основным является то, чтобы под нее подпадали «не определенные обреченные категории».

«У нас есть те, кто по-любому попадет под мобилизацию, а есть «да нет, этот не попадет», потому что у него или родители, или какая-то там работа, бабки или еще что-то. Так не должно быть. Страна должна следить за справедливостью для того, чтобы в первую очередь подавать пример и формировать мнение о том, что это не проклятие для тебя — что ты попал в армию. Это честь для тебя, ты получил билет, возможность. Именно для этого должны идти служить дети чиновников, сами чиновники, те, у кого есть большие бизнесы. В таком случае это выглядит уже справедливо, совершенно иначе. В таком случае ты можешь говорить, что вся страна воюет и защищает. А когда есть категория людей с уровнем зарплаты самым низким, и только они идут служить, а другие не идут, тогда у людей рано или поздно, конечно, абсолютно здоровый вопрос: «А почему у нас уже там в селе мужчины закончились, а в Киеве на Печерске в спортзале они не закончились и все у них нормально?» Вот этот вопрос должен быть решен, и за этим должно следить именно государство», — считает замкомандира 3-й штурмовой бригады.

Гражданские, говорит Жорин, должны принять мысль, что жизни, такой как раньше, больше не будет, и нужно готовиться к тому, что война будет продолжаться.

«Если ты в настоящее время гражданский, то ищи возможности, как помогать армии, как помогать подразделениям. Готовь себя, готовь семью. Это не говорит о том, что человек должен сойти с ума. Я не против, что люди отдыхают, гуляют, ходят на дискотеки. Это нормально. Я бы не хотел, чтобы этого не было. Это абсолютно нормальная история. Ненормально, когда при всем этом люди забывают, почему у них на сегодня такая возможность есть. То, что они развлекаются — это нормально. И военные вместе с ними в отпусках в кафе тоже развлекаются», — констатирует военный.