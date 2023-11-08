“Мають йти служити діти чиновників” – Жорін про мобілізацію

Заступник командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ, у минулому голова осередку партії “Національний корпус” у Харківській області Максим Жорін в інтерв’ю YouTube-проєкту “іPash” серед іншого розповів, якою бачить справедливу мобілізацію.

“Сьогодні, коли ми говоримо про мобілізацію, у нас з’являється картинка, як когось ловлять, когось пакують, і саме поняття це стало трохи деформоване. Хоча, це звичайний процес. Нам треба відповісти на перше питання: “Чи потрібна нам мобілізація?” Так, вона потрібна. Без неї неможливо. Якщо хтось вірить, що один раз ми набрали людей, які добровільно прийшли, та їх вистачить, то ця людина не дуже розумна. Тому що звичайна математика говорить, що є втрати, якими б вони не були. Навіть найменші. Війна іде, і вона буде продовжуватися. Кількість людей зменшується, і їх треба комусь міняти. Щоб міняти ефективно, треба це робити системно і планово – так, щоб ми встигали підготувати та забезпечити людей”, – каже Жорін.

За його словами, 3-тя штурмова бригада вже близько року стоїть на Бахмутському напрямку, і військовослужбовцям з її складу теж хочеться відпочити.

У питанні справедливості мобілізації, на думку Жоріна, основним є те, щоб під неї підпадали “не певні приречені категорії”.

“У нас є ті, хто по-любому потрапить під мобілізацію, а є “та ні, цей не потрапить”, тому що в нього або батьки, або якась там робота, бабки або ще щось. Так не має бути. Країна має слідкувати за справедливістю для того, щоб в першу чергу подавати приклад і формувати думку про те, що це не прокляття для тебе – що ти потрапив в армію. Це честь для тебе, ти отримав квиток, можливість. Саме для цього мають йти служити діти чиновників, самі чиновники, ті, в кого є великі бізнеси. У такому випадку це виглядає вже справедливо, абсолютно інакше. У такому випадку ти можеш казати, що вся країна воює та захищає. А коли є категорія людей з рівнем зарплати найнижчим, і тільки вони йдуть служити, а інші не йдуть, тоді у людей рано чи пізно, звісно, абсолютно здорове питання: “А чому в нас вже там в селі чоловіки закінчились, а в Києві на Печерську в спортзалі вони не закінчились і все в них нормально?” Ось це питання має бути вирішене, і за цим має слідкувати саме держава”, – вважає заступник командира 3-ї штурмової бригади.

Цивільні, каже Жорін, мають сприйняти думку, що життя, такого як раніше, більше не буде, і треба готуватися, що війна триватиме.

“Якщо ти на цей час цивільний, то шукай можливості, як допомагати армії, як допомагати підрозділам. Готуй себе, готуй родину. Це не говорить про те, що людина має з’їхати з глузду. Я не проти, що люди відпочивають, гуляють, ходять на дискотеки. Це нормально. Я б не хотів, щоб цього не було. Це абсолютно нормальна історія. Ненормально, коли при всьому цьому люди забувають, чому в них на сьогодні така можливість є. Те, що вони розважаються – це нормально. І військові разом з ними у відпустках у кафе теж розважаються”, – констатує він.