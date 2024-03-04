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Допомога Україні може закінчитися, потрібна загальна мобілізація – Жорін

Суспільство 10:01   04.03.2024
Оксана Горун
Допомога Україні може закінчитися, потрібна загальна мобілізація – Жорін

Заступник командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ, у минулому голова осередку партії “Національний корпус” у Харківській області Максим Жорін закликав українське суспільство мобілізуватися.

Сьогодні нам потрібна загальна мобілізація. І я зараз не про чоловіків, які мають йти в армію. Країна має мобілізувати всі свої ресурси, всі можливості, всі виробництва. Суспільство має мобілізуватись – в сенсі спільно працювати на перемогу“, – написав Жорін у телеграмі.

Він пояснив: “Рано чи пізно вся допомога нам з інших держав може закінчитись. Коли ми зможемо розраховувати виключно на себе, то і жалітись будемо виключно собі”.

Раніше Жорін уже висловлювався про мобілізацію в Україні, заявивши: необхідно, щоби під неї підпадали “не певні приречені категорії”. На його думку, повинні йти служити, в тому числі чиновники та діти чиновників.

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Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Допомога Україні може закінчитися, потрібна загальна мобілізація – Жорін»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 10:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ, у минулому голова осередку партії “Національний корпус” у Харківській області Максим Жорін закликав українське суспільство мобілізуватися".