Допомога Україні може закінчитися, потрібна загальна мобілізація – Жорін

Заступник командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ, у минулому голова осередку партії “Національний корпус” у Харківській області Максим Жорін закликав українське суспільство мобілізуватися.

“Сьогодні нам потрібна загальна мобілізація. І я зараз не про чоловіків, які мають йти в армію. Країна має мобілізувати всі свої ресурси, всі можливості, всі виробництва. Суспільство має мобілізуватись – в сенсі спільно працювати на перемогу“, – написав Жорін у телеграмі.

Він пояснив: “Рано чи пізно вся допомога нам з інших держав може закінчитись. Коли ми зможемо розраховувати виключно на себе, то і жалітись будемо виключно собі”.

Раніше Жорін уже висловлювався про мобілізацію в Україні, заявивши: необхідно, щоби під неї підпадали “не певні приречені категорії”. На його думку, повинні йти служити, в тому числі чиновники та діти чиновників.