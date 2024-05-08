Закон о мобилизации: вручение повесток по-новому и санкции для уклонистов

С 18 мая в течение 60 суток необходимо обновить персональные данные в ТЦК и СП, ЦНАП или через электронный кабинет. Какие санкции ждут уклонистов, тех, кто проигнорирует предписание или угрожает им уголовная ответственность, рассказывает LB.ua.

60 дней, чтобы уточнить персональные данные

18 мая вступит в силу закон о новом порядке мобилизации и прохождении военной службы. В нем прописано, что все граждане Украины, состоящие на военном учете, должны в течение 60 дней с 18 мая уточнить свои персональные данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), центрах админуслуг или через электронный кабинет.

Во время военного положения и всеобщей мобилизации всех мужчин в возрасте 18–60 лет считают военнообязанными.

Поэтому они должны самостоятельно прибыть в ТЦК и СП или центры админуслуг и предоставить информацию об адресе проживания, номерах средств связи, адресах электронной почты (при наличии) и т.д. И хотя эта норма вступит в силу с 18 мая, уже сейчас во всех городах Украины наблюдается очередь желающих обновить персональную информацию.

Для этого при себе нужно иметь:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

военно-учетный документ;

медицинские документы;

водительское удостоверение (если есть);

информацию об образовании;

документы о составе семьи, детях или уходе за лицами с инвалидностью (если есть);

документы, подтверждающие право на отсрочку (если есть).

Если гражданин находится за границей, информацию он обновит, отправив его по электронному адресу или номеру телефона на официальном сайте ТЦК по месту нахождения на военном учете. Или через электронный кабинет, который можно открыть исключительно по собственному желанию.

Электронный кабинет будет доступен уже с 18 мая. Его смогут загрузить через мобильное приложение в App Store и Google Play Market.

Санкции за отказ обновить данные

Мужчин за рубежом, которые не обновят данные в течение 60 дней с 18 мая, лишат права на консульские услуги.

Также для всех военнообязанных, которые не обновят данные, предусмотрена административная ответственность. В проекте закона 1039, парламент проголосовавший в первом чтении, предлагают увеличить штрафы от 17 тысяч гривен (за необновление данных или первую неявку по повестке) до 25,5 тысяч гривен (за повторное нарушение). Сейчас штраф составляет 1700-3400 гривен.

Депутаты также хотят установить штраф от 34 до 59,5 тысячи для должностных лиц и юридических лиц за нарушение законодательства об обороне и мобилизации. Сейчас санкции составляют 3400–5100 грн.

Решения о штрафах будут принимать суды. Если их не оплатить, информацию о нарушителе передают в исполнительную службу, данные о нем вносятся в Единый реестр должников. А это предполагает арест имущества и блокирование банковских карт.

Также военнообязанный должен самостоятельно в 7-дневный срок уведомить орган военного учета, если сменит адрес проживания.

ТЦК и СП сможет отправить по почте письмо об обязанности обновить персональные данные.

Порядок вручения повесток. Только из рук в руки

В действующем законодательстве четко не прописаны требования к вручению повесток. Поэтому их могут выдавать в любых общественных учреждениях, рабочих местах, на улице и т.д. Однако исключительно лично.

«Повестка может быть вручена только лично, из рук в руки. Не по почте. Поскольку представители ТЦК и СП бросают его вам в почтовый ящик и уходят, невозможно установить факт вручения повестки с вашей подписью о получении», — объясняет заслуженный юрист Украины, бывший нардеп Леонид Емец.

Такая процедура подтверждена решением Верховного Суда по делу №759/5435/16-к еще от 28 января 2020 года. Где указано, что надлежащее вручение повестки может быть лично под подпись. Остальные формы оповещения не создают ответственности для военнообязанных.

Когда представители ТЦК и СП вручают повестку, по требованию гражданина они обязаны назвать свои ФИО, должности, предъявить служебные удостоверения.

В повестке должны быть указаны:

ФИО и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;

наименование ТЦК и СП, издавшего повестку;

цель вызова в ТЦК и СП.

Цель вызова – это вид повестки. А их три: уточнение учетных данных, прохождение медкомиссии, мобилизационное распоряжение.

место, день и время явки по вызову;

подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Отказаться от вручения повестки можно только в том случае, если она содержит ложные персональные данные. Но тогда сотрудник ТЦК и СП должен составить акт об отказе в присутствии свидетелей.

Можно ли не явиться в ТЦК?

Получив повестку о вызове в ТЦК и СП, гражданин обязан явиться в указанный в ней срок и в указанное место.

В то же время закон отмечает четыре уважительные причины, когда можно не прибыть по повестке:

смерть близкого родственника (родных брата или сестры, родителей, жены или мужа, ребенка, деда, бабы);

болезнь военнообязанного лица;

препятствие стихийному характеру;

военные действия страны-агрессора.

О причинах неприбытия в ТЦК и СП необходимо сообщить не позднее трех дней с даты, указанной в повестке.

Какие дополнительные полномочия будут иметь полицейские?

Во время мобилизации все мужчины от 18 до 60 лет уже обязаны иметь при себе военно-учетный документ. Они предъявляют его по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП или полицейского. А также представителя Государственной пограничной службы в пограничной полосе на пунктах пропуска через государственную границу.

«Отдельно полицейские повесток не будут выдавать. Хотя они могут проверить документы. Посмотреть по базе данных и установить уклониста. А дальше вправе передать его представителям ТЦК и СП. Или вместе с ними появиться по адресу уклоняющегося, чтобы составить протокол на месте», — рассказал Александр Федиенко.

Новация. Письменное требование от ТЦК будет предупреждать, что через суд могут ограничить право руководить машиной

В статье 27 закона о мобилизации перечислены меры воздействия на уклонистов. К примеру, неявка по повестке будет предусматривать не только штрафы. ТЦК и СП может обратиться в полицию, чтобы та осуществила административное задержание и принудительно доставила лицо в ТЦК и СП.

Если руководитель ТЦК и СП получит от полиции письменный ответ, что задержать уклониста невозможно, то в течение пяти дней ТЦК и СП пришлет такому гражданину новый документ — требование в бумажной форме.

«Это новшество. Но не стоит путать. Требование не повестка. Требование – это предупреждение гражданина о намерениях ТЦК и СП подать на него в суд. С последующим ограничением права управлять транспортными средствами (ТС)», — разъясняет юрист Леонид Емец.