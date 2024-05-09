Закон о мобилизации: штрафы для уклонистов подняла Верховная Рада

256 нардепов Верховной Рады проголосовали за законопроект о новых штрафах за уклонение от мобилизации, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Рада приняла законопроект «О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за военные правонарушения». Теперь будет существенно ужесточено наказание за уклонение от мобилизации.

В законопроекте:

новые статьи об ответственности за нарушение воинского учета;

увеличены сроки админответственности и админзадержания;

уголовная ответственность за отказ от медосмотра во время мобилизации.

Штрафы, касающиеся воинского учета:

в мирное время – от 3 400 до 5 100 гривен

в военное время (или повторное нарушение) – от 17 000 до 25 500 гривен

За уклонение от мобилизации в военное время:

для граждан – от 17 000 до 25 500 гривен

для чиновников и юридических лиц – от 34 000 до 59 000 гривен.