Закон о мобилизации: штрафы для уклонистов подняла Верховная Рада
256 нардепов Верховной Рады проголосовали за законопроект о новых штрафах за уклонение от мобилизации, сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Рада приняла законопроект «О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за военные правонарушения». Теперь будет существенно ужесточено наказание за уклонение от мобилизации.
В законопроекте:
новые статьи об ответственности за нарушение воинского учета;
увеличены сроки админответственности и админзадержания;
уголовная ответственность за отказ от медосмотра во время мобилизации.
Штрафы, касающиеся воинского учета:
в мирное время – от 3 400 до 5 100 гривен
в военное время (или повторное нарушение) – от 17 000 до 25 500 гривен
За уклонение от мобилизации в военное время:
для граждан – от 17 000 до 25 500 гривен
для чиновников и юридических лиц – от 34 000 до 59 000 гривен.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: Верховная Рада, мобилизация, нардеп, уклонист, штраф, Ярослав Железняк;
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 13:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "256 нардепов Верховной Рады проголосовали за законопроект о новых штрафах за уклонение от мобилизации, сообщил нардеп Ярослав Железняк.".