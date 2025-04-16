Сегодня 16 апреля: какой праздник и день в истории

16 апреля 1705 года Ньютон стал рыцарем. В 1871-м в Германии приняли Имперскую конституцию Бисмарка. В 1945-м советская подлодка затопила немецкое судно «Гойя», погибло около 7000 человек, и в этот же день началась Берлинская наступательная операция. В 1964-м в Великобритании вышел первый альбом группы «The Rolling Stones». В 2022-м Боровскую громаду полностью оккупировали россияне.

Праздники и памятные даты 16 апреля

16 апреля – Всемирный день борьбы с детским рабством.

Также сегодня: День осведомленности о стрессе, День пижамы на работе, Всемирный день голоса, День Чарли Чаплина, День «Спасите слона», Всемирный день точки с запятой.

16 апреля в истории

16 апреля 1705 года королева Великобритании (на тот момент еще Англии, Шотландии и Ирландии) Анна посвятила в рыцари Исаака Ньютона. Подробнее.

16 апреля 1871 года приняли Имперскую конституцию Бисмарка. Подробнее.

16 апреля 1945 года произошла самая большая по количеству жертв морская катастрофа в истории. Советская подлодка Л-3 торпедировала немецкое грузовое судно «Гойя». Подробнее.

16 апреля 1945 года во время Второй мировой войны началась Берлинская операция советской армии (в историографии СССР ее называли Берлинская стратегическая наступательная операция, в западных странах – Битва за Берлин). Это была одна из последних крупных наступательных операций на европейском театре боевых действий Второй мировой. В январе-феврале 1945 года Красная армия провела Висло-Одерскую наступательную операцию, выйдя на востоке на расстояние 60 км до Берлина. На западе одновременно происходило наступление войск США и Великобритании. К середине апреля их передовые части добрались до реки Эльба. Понятно, что между союзниками, которые объединились под давлением обстоятельств, а не от большого доверия и взаимоуважения, на этом этапе существовала определенная «конкуренция» относительно того, кто захватит столицу нацистской Германии. По крайней мере, так события воспринимали в Москве. Так что советская армия получила приказ опередить союзников.

Немцы же со своей стороны, хотя и очень существенно потеряли в ресурсах из-за потери промышленных и добывающих регионов, сдаваться не собирались. Они разработали план обороны. В документе, посвященном операции, вторым пунктом прямо значилось: «Столица Рейха будет защищаться до последнего человека и до последнего патрона».

16 апреля советское наступление возобновилось после паузы. Вперед пошли два фронта – 1-й Белорусский (которым командовал маршал Жуков) и 1-й Украинский (во главе с маршалом Коневым). Им довольно быстро удалось окружить Берлин, и уже 20 апреля, в день рождения Гитлера, его в бункере «поздравляли» обстрелом центра столицы. События последующих 10 дней отметились существенным разрушением Берлина и окончательной истерикой Гитлера. Тот то верил в какое-то чудесное спасение, то впадал в гнев, подозревал всех своих приближенных по очереди (иногда – не безосновательно) и принимал противоречивые решения. Одно из самых известных – назначение командующим обороной Берлина генерала Гельмута Вейдлинга. В начале «бункерный» приказал расстрелять генерала, но тот добился личной аудиенции «фюрера», а после разговора с ним вышел уже командующим. Однако назначение Вейдлинга не порадовало. Он отметил: «Я бы предпочел, чтобы меня расстреляли». Ситуация для нацистов была безнадежной, однако приказ о капитуляции так и не поступил. 30 апреля Гитлер покончил с собой. А гарнизон города сдался 2 мая. Однако бои еще продолжались на западе от Берлина.

16 апреля 1947 года казнили первого коменданта концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), а в дальнейшем инспектора немецких концлагерей Рудольфа Хёсса. Подробнее.

16 апреля 1964 года в Великобритании вышел первый альбом группы «The Rolling Stones». Альбом оригинальностью названия не отличался – его назвали также «The Rolling Stones». Подробнее.

16 апреля 1979 года родилась харьковчанка Яна Червоная – погибшая волонтер и пулеметчица 46-го отдельного батальона специального назначения «Донбасс-Украина» 54 ОМБр. Яна Червоная погибла 2 апреля 2019 года в зоне ООС из-за обстрела украинских позиций россиянами. У Яны остался муж и двое детей – сын и дочь.

16 апреля 2022 года Боровский поселковый совет сообщил о том, что территория Боровской громады полностью оккупирована врагом.

Церковный праздник 16 апреля

16 апреля — Великая среда. Сегодня чтят память мучениц Агапии, Ирины и Хионии. Подробнее.

Народные приметы

Туман утром предвещает хороший урожай яровых культур.

Птицы учат птенцов летать – к улучшению погоды.

Если деревья уже стоят в цвету, то пора сеять горох на огороде.

Что нельзя делать 16 апреля

В Великую среду нельзя конфликтовать, ругаться матом и думать о плохом.

Нельзя посещать развлекательные мероприятия, петь, танцевать.

Нельзя рубить дрова и заниматься рукоделием (шить, вязать, вышивать).

Женщинам нельзя громко разговаривать и петь.