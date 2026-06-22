Сегодня 22 июня 2026: какой день в истории

22 июня в Украине – День скорби и памяти жертв войны. В этот день в 1675-м основали Гринвичскую обсерваторию. В 1815-м вторично отрекся от престола Наполеон. В 1940-м перед нацистской Германией капитулировала Франция. В 1941-м началась немецко-советская война, а в тюрьмах Львова советские оккупанты начали расстреливать заключенных, причастных к деятельности ОУН. В 2024-м российский КАБ впервые залетел в центральную часть Харькова, разрушив часть дома на Аэрокосмическом проспекте.

Праздники и памятные даты 22 июня

22 июня в Украине – День скорби и памяти жертв войны.

В мире – Всемирный день купания и Всемирный день тропического леса.

Также сегодня: День шоколадного эклера, Всемирный день верблюда, День позитивных медиа, Всемирный день «Фольксваген «Жук».

22 июня в истории

22 июня 1675 года в Англии король Карл II основал Гринвичскую обсерваторию. Подробнее.

22 июня 1815 года французский император Наполеон Бонапарт отрекся от престола. Перед этим он проиграл главную битву своей жизни – при Ватерлоо. А затем отправился во вторую ссылку на остров святой Елены, где и прожил свои последние годы.

22 июня 1910 года в Европе открылась первая воздушная пассажирская линия. Подробнее.

22 июня 1940 года правительство Французской республики подписало капитуляцию перед Третьим рейхом. Подробнее.

22 июня 1941 года началась немецко-советская война. Подробнее.

22 июня 1941 года в тюрьмах Львова начали расстреливать заключенных, причастных к ОУН. Подробнее.

22 июня 1994 года Президент Украины Леонид Кравчук издал распоряжение «О возвращении религиозным организациям культового имущества».

22 июня 2024 года российский КАБ впервые долетел до центральной части Харькова. Подробнее.

Церковный праздник 22 июня

22 июня чтят память священномученика Евсевия, епископа Самосатского. Подробнее.

Народные приметы

Если 22 июня пошел дождь, в этом году будет хороший урожай зерна.

Если над рекой стелется туман – будет ненастье.

Если этот день жаркий, то зимой будут сильные морозы.

Что нельзя делать 22 июня

В этот день нельзя начинать новые дела до вечера.

Нельзя приглашать к себе гостей.

Нельзя поддаваться соблазнам.