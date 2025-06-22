Сегодня 22 июня: какой день в истории

22 июня – День скорби и памяти жертв войны в Украине. В этот день год назад российский КАБ впервые залетел в центральную часть Харькова, разрушив часть дома на Аэрокосмическом проспекте. В 1941-м началась немецко-советская война, а в тюрьмах Львова советские оккупанты начали расстреливать заключенных, причастных к деятельности ОУН. В 1940-м перед нацистской Германией капитулировала Франция. В 1815-м вторично отрекся от престола Наполеон. А в 1675-м основали Гринвичскую обсерваторию.

Праздники и памятные даты 22 июня

22 июня – День скорби и памяти жертв войны в Украине.

В мире – День позитивных медиа.

Также сегодня: Всемирный день купания, Всемирный день тропического леса, День шоколадного эклера, Всемирный день «Фольксваген «Жук», Всемирный день верблюда.

22 июня в истории

22 июня 1675 года в Англии король Карл II основал Гринвичскую обсерваторию. Подробнее.

22 июня 1815 года французский император Наполеон Бонапарт вторично (и в последний раз) отрекся от престола. Перед этим он проиграл главную битву своей жизни – при Ватерлоо. А затем отправился во вторую ссылку на остров святой Елены, где и прожил свои последние годы.

22 июня 1910 года в Европе открылась первая воздушная пассажирская линия. Подробнее.

22 июня 1940 года правительство Французской республики подписало капитуляцию перед Третьим Рейхом. Подробнее.

22 июня 1941 года началась немецко-советская война. Подробнее.

22 июня 1941 года в тюрьмах Львова начали расстреливать заключенных, причастных к ОУН. Подробнее.

22 июня 1994 года Президент Украины Леонид Кравчук издал распоряжение «О возвращении религиозным организациям культового имущества».

22 июня 2024 года российский КАБ впервые долетел до центральной части Харькова. Удар пришелся по району Левады – дому напротив автовокзала. Удар по Харькову россияне наносили в тот день четырьмя УМПБ Д30-СН. Три из них попали по территории предприятия в Холодногорском районе. Один – по жилой пятиэтажке в начале Аэрокосмического проспекта. Часть дома «сложилась». В результате, по данным Харьковской областной прокуратуры, погибли три человека (двое мужчин и 41-летняя женщина, которая во время обстрела выходила на остановку у автовокзала из троллейбуса). Еще более 50 харьковчан получили ранения.

«Интересующий меня момент – это КАБ, залетевший вглубь города. Напомню, что прошлые обстрелы, даже когда они спокойно чувствовали себя, КАБы долетали до линии (Сортировка-Научка-Центральный парк — Салтовка). 30 км от границы и 40 км безопасной дальности от ПВО. Это и выходит те 70 км. А сейчас залетел от границы на 45 км», – впоследствии прокомментировал этот «прилет» командир спецподразделения ГУР МО «Кракен» Константин Немичев.

Он предположил, что либо российский пилот сильно рискнул, подлетев на опасное расстояние, либо террористы усовершенствовали свои управляемые авиабомбы. Уже на следующий день стало ясно: летящий на значительное расстояние КАБ — это не отдельная неожиданность, а новая угроза. 23 июня еще четыре КАБ ударили по трем районам города: Шевченковскому, Киевскому и Холодногорскому. Спустя год после тех событий, враг «научил» свои бомбы перелетать Харьков, преодолевая расстояние более 90 км.

Церковный праздник 22 июня

22 июня чтят Всех Святых украинского народа (отмечают во второе воскресенье после Троицы). Также сегодня — день памяти священномученика Евсевия, епископа Самосатского. Подробнее.

Народные приметы

Если 22 июня пошел дождь, в этом году будет хороший урожай зерна.

Если над рекой стелется туман – будет ненастье.

Если этот день жаркий, то зимой будут сильные морозы.

Что нельзя делать 22 июня

В этот день нельзя начинать новые дела до вечера.

Нельзя приглашать к себе гостей.

Нельзя поддаваться соблазнам.