Сегодня 22 июня: какой день в истории

22 июня — День скорби и памяти жертв войны в Украине. В этот день в 1941-м началась немецко-советская война, а в тюрьмах Львова советские оккупанты начали расстреливать заключенных, причастных к деятельности ОУН. В 1940-м перед нацистской Германией капитулировала Франция. В 1815-м вторично отрекся от престола Наполеон. А в 1675-м основали Гринвичскую обсерваторию.

Праздники и памятные даты 22 июня

22 июня — День скорби и памяти жертв войны в Украине.

В мире – Всемирный день тропического леса.

Также отмечают: Всемирный день смурфиков (празднуют в ближайшую к 25 июня субботу), Всемирный день «Фольксваген «Жук», День шоколадного эклера.

22 июня в истории

22 июня 1675 года в Англии король Карл II основал Гринвичскую обсерваторию. Подробнее.

22 июня 1815 года французский император Наполеон Бонапарт вторично (и в последний раз) отрекся от престола. Перед этим он проиграл главную битву своей жизни – при Ватерлоо. А затем отправился во вторую ссылку на остров святой Елены, где и прожил свои последние годы.

22 июня 1910 года в Европе открылась первая воздушная пассажирская линия. Она соединяла немецкие города Фридрихсгафен и Дюссельдорф. Транспортом, перевозившим пассажиров, были не самолеты, а дирижабли. Подробнее.

22 июня 1940 года правительство Французской республики подписало капитуляцию перед Третьим Рейхом. Символично – местом для этого нацисты выбрали Компьенский лес – тот самый вагон и нем, где в 1918-м по результатам Первой мировой войны заключила унизительный для себя мир сама Германия. Подробнее.

22 июня 1941 года началась немецко-советская война. Подробнее.

22 июня 1941 года в тюрьмах Львова начали расстреливать заключенных, причастных к ОУН.

«Об общем числе жертв советской бойни во Львове существуют разные предположения. По датированным 10 июня 1941 года советским спискам, в трех львовских тюрьмах, которые подчинялись Тюремному управлению НКВД, в общей сложности находилось 5145 заключенных. После 22 июня были арестованы еще многие другие лица, которые на фоне немецкого нападения казались советским властям опасными. К этому добавилось около 300-400 заключенных в следственном изоляторе НКВД на улице Лонцкого. Однако, очевидно, в день начала войны в транспорте, подготовленном заранее и не связанном с войной, изо Львова вывезли до тысячи заключенных. Олег Романов и Инна Федущак называют общее количество примерно 4 тыс. убитых заключенных, не разделяя это количество по отдельным тюрьмам и не объясняя это число подробно. Датированный 5 июля 1941 отчет руководителя Тюремного управления НКВД Украинской ССР Филиппова свидетельствует, что во Львовской области расстреляно 2464 заключенных. Кроме того, в своем отчете он утверждает, что 808 заключенных были освобождены, 201 депортированы», — пишет в статье для издания «Україна Модерна» немецкий историк Кай Струве.

Большинство заключенных обвиняли по статье 54 Уголовного кодекса УССР — «контрреволюционная деятельность». Согласно имеющимся документам, санкцию на расстрел заключенных выдал прокурор Львовской области Харитонов – его подпись, в частности, сохранилась на странице расстрельного списка тюрьмы №3 в Золочеве.

23 июня вышел приказ начальника тюремного управления НКВД УССР капитана государственной безопасности Филиппова об эвакуации заключенных, который предполагал, что из Львовской области должны вывезти 5000 заключенных (а выделенных для этого вагонов должно было хватить на 6800 человек), однако по факту эвакуировали 1822 арестанта.

«Сначала убивали обычным НКВДшным способом — выстрелом в затылок в спецкамере. Однако фронт быстро приближался, и людей начали расстреливать массово – из автоматического оружия в камерах подвалов через дверцу для передачи. В последние дни бросали в камеры гранаты. Сначала тела убитых вывозили грузовиками и прятали в спецместах. Но перед самым приходом немцев чекисты, спеша, хоронили убитых во дворах и подвалах тюрем», — описывают события авторы украинской «Википедии».

Подобное происходило не только во Львовской области, но и в других регионах страны. По оценкам украинских исследователей, только в первые недели войны в тюрьмах на западе Украины казнили около 22 тысяч человек.

22 июня 1994 года Президент Украины Леонид Кравчук издал распоряжение «О возвращении религиозным организациям культового имущества». Краткий документ содержал требование местным органам власти обеспечить до 1 декабря 1997 года передачу в безвозмездное пользование или возвращение в собственность религиозных организаций культовых зданий и имущества, которые находятся в государственной собственности и используются не по назначению.

Церковный праздник 22 июня

22 июня — Троицкая поминальная суббота, чтят память священномученика Евсевия, епископа Самосатского. Он противостоял лжи ариан, которые неоднократно лишали его кафедры и изгоняли. Во времена Юлиана Отступника Евсевий, скрывая свой сан, в одежде воина прошел через всю Сирию, Финикию и Палестину, проповедуя православную веру. По совету Евсевия во время правления Иовиана архиепископ Мелетий созвал в Антиохии Поместный Собор, где осудили ересь ариан и подтвердили православное вероучение. Но на смену Иовиану пришел император-арианин Валент. При его правлении Евсевия приговорили к заключению во Фракии. Император Грациан (375 – 383), вступивший на престол, вернул из изгнания всех пострадавших при арианах православных архиереев. Среди них вернулся святитель Евсевий. Около 380 года он прибыл в город Долихин, чтобы поставить в нем православного епископа Марина. Женщина-арианка сбросила с крыши черепицу, пробившую голову святителю. Умирая, он простил ее и просил окружающих не делать ей зла.

Народные приметы

Если 22 июня пошел дождь, в этом году будет хороший урожай зерна.

Если над рекой стелется туман – будет ненастье.

Если этот день жаркий, то зимой будут сильные морозы.

Что нельзя делать 22 июня

Лучше в этот день не отправляться в дальнюю дорогу и не начинать новых дел.

Поминая умерших, нельзя упоминать о них плохо.

Нельзя оставлять еду на могилах и устраивать пышные застолья.