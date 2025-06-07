Угроза из Сумской области для Харьковщины: обзор фронта (видео)

Почему в Харьковской области тщательно наблюдают за боями в Сумской области. Враг бьется за Кондрашовку на подступах к Купянску. КАБы летят почти на сотню километров. Новая тактика «Шахедов» и будущее антидроновых сеток. Начальник ХОВА Олег Синегубов ответил на ряд вопросов журналистов о ситуации с безопасностью в регионе. В этом выпуске мы собрали ключевые цитаты. Самое важное — в обзоре МГ «Объектив».

Коротко о ситуации на фронте

Враг активизировался на Купянском направлении, начиная с минувших выходных. Генштаб ВСУ дважды в утренних сводках информировал о десяти боях на Купянщине. Однако к концу недели статистика пошла на убыль. По информации ХОВА, активные боевые действия уже идут за Кондрашовку – село на севере от Купянска, на правобережье Оскола. Институт изучения войны информировал, что в этом районе у оккупантов было продвижение. Однако аналитики украинской группы «DeepState» соответствующие изменения на карту фронта не вносили. На Харьковском направлении бои в основном шли в районе Волчанска, Старицы и Волчанских Хуторов. Продвижений, подтверждаемых кадрами с геолокацией, у противника не было. Институт изучения войны цитировал одного из «Z-блогеров», утверждавшего, что российские войска вряд ли достигнут каких-либо значительных успехов вблизи Волчанска. Ведь для этого нужно гораздо больше ресурсов, чем есть в наличии. На Боровском направлении оккупанты продолжают движение вдоль админграницы Харьковщины. DeepState информировал о продвижении врага в Редкодубе и вблизи Карповки — селах Донецкой области, которые находятся рядом с Харьковщиной.

Ситуация на Сумщине — «Для нас угроза»

«Общаясь с нашими бригадами, защищающими север нашей территории, они для себя ничего аномального не наблюдают. Летнее наступление – оно уже началось, уже идет. И это демонстрирует враг на линии фронта ежедневно. Враг обычно продолжает накапливать свои силы для того, чтобы возобновить такие штурмы. Сейчас он испытывает позиции наших военных по всем абсолютно направлениям: Богодуховское, Золочевское, Липцевское, Волчанское, Купянское, Изюмское направления. По всей линии фронта. И там, где он понимает, что где-то есть нестабильность, мы четко понимаем, что он будет дальше концентрировать туда свои основные силы, основные удары. Мы анализируем ситуацию по Сумщине, вы знаете, что там очень тяжелая ситуация, и для нас это угроза также. То есть Богодуховское направление, Киевская трасса, Валковское направление и так далее», — пояснил на недавней встрече с журналистами начальник ХОВА Олег Синегубов.

Стабильность под Боровой и приближение фронта к Купянску

Стабильно активными в Харьковской области остаются направления фронта, которые приближены к Донбассу. Военный обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко на этой неделе сделал прогноз, что приоритетным для врага в ближайшее время будет Боровское, а не Купянское направление. Однако у ХОВА есть несколько иное видение.

«Боровское направление также сложное, однако там ситуация военная с позициями более стабильная, скажем так. Там военные держат фронт. Ну, и опять же – постоянные удары по Изюму, по хлебозаводу был не так давно. Вот только мы разговаривали с владельцем, он говорил, что планирует возобновлять там производство. Конечно, уже сейчас ни о каком возобновлении мы говорить не можем. Сейчас на первом месте – это удержать фронт и поддерживать наше местное население, которое там находится. А в Изюме находится около 20 тысяч человек», — прокомментировал Синегубов.

А вот ситуацию в Купянске назвал крайне тяжелой. Речь идет и о боях, и о максимальных угрозах для гражданских: «Уже фактически ведутся бои за Кондрашовку. И это принципиальный населенный пункт для защиты всего Купянска в принципе. Там враг продолжает уничтожать просто город. Мы недавно приняли решение о выведении оттуда больницы, потому что пребывание там врачей – опасно для их жизни. Наряду с этим там находятся люди, 1600 человек еще находится в этом населенном пункте примерно. 90% управляемых авиабомб, которые выпускаются сейчас по территории Харьковской области, — это именно по городу Купянску — и ФАБ-500, и 1,5 тонны имеют место и все остальные последствия. Более того, враг сейчас применяет тактику двойных ударов: сначала КАБ – после того накрывает РСЗО то место, где было попадание КАБа, понимая, что туда выехали службы экстренной медицинской помощи, наши подразделения ГСЧС, Национальная полиция – он максимально уничтожает наши гражданские службы. И случаи попадания FPV по мирному гражданскому населению мы фиксируем фактически каждый день».

«Это что-то новое» — начальник ХОВА об атаках на Харьков

В последние недели FPV долетают уже не только в прифронтовые города, но и в Харьков. Зафиксировали по меньшей мере два таких случая. Начальник ХОВА комментирует: россияне постоянно экспериментируют, а Силы обороны развивают средства противодействия.

«Мы имеем «Молнии» одну-две в сутки. Знаете почему? В действительности их летит в сторону Харькова примерно 20. Потому что наши военные стоят на переднем крае и их обезвреживают. Еще один тип дронов, пока он еще не идентифицирован. У нас был один случай такого применения. Это что-то новое – опять же созданное из непонятно чего, однако оно летит и несет боевую часть. Поэтому, конечно, сейчас будем анализировать – и Службой безопасности, и Силами воздушной обороны для того, чтобы принимать меры по противодействию», — говорит Синегубов.

Среди опасных «новинок» от оккупантов – дальнобойные КАБы. Такими ударили по Васищево и Безлюдовке в минувшие выходные. А еще – новая тактика действий «Шахедов», усложняющая работу ПВО: «Действительно совершенно новая тактика. То, что мы можем сказать, что они заходят с достаточно высокого расстояния. Это примерно 4 – 4,5 км высота идет. Затем резкое снижение перед самой целью. И время для поражения довольно небольшое. Поэтому сейчас развивается совершенно новая система противодействия для того, чтобы иметь весь необходимый ресурс и его объединять, чтобы он был максимально эффективным против тех вызовов, которые у нас есть. И в частности, «Шахедов» или «Гераней» и новых вызовов, которые они несут сейчас.

Синегубов ответил Жорину: антидроновые сетки будут

Насыщение воздуха Харьковщины вражескими FPV угрожает военной логистике. Уже сейчас дороги региона должны затягивать антидроновыми сетками. Однако пока это осуществляют исключительно сами защитники, а военные администрации не присоединяются. Об этом в интервью МГ «Объектив» заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады подполковник Максим Жорин. Синегубов ответил: «Мы к этому придем. Есть конкретные планы, конкретные трассы, конкретные дороги. Мы должны сохранить в тяжелейших условиях логистику – именно для военных сейчас… Единого подхода даже нет. Это все эксперименты. Что выдержит, что не выдержит, какой выдержит каркас, который не выдержит. Что дешевле, что дороже, что дольше – какая сетка и все остальное. Сейчас это все, я откровенно скажу, это эксперименты. Они покажут себя. Дальше будем уже думать, учитывая ту военную обстановку, которую мы фактически будем иметь».