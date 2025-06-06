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РФ сомневается в своих перспективах под Волчанском, почему – данные ISW

Украина 07:23   06.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
РФ сомневается в своих перспективах под Волчанском, почему – данные ISW

По информации аналитиков Института изучения войны (ISW), россияне продолжили атаковать на Харьковском направлении, однако, вероятно, уже и сами сомневаются, что смогут захватить там новые территории.

Оккупанты пытались наступать около волчанска и Волчанских Хуторов, пишут в ISW. В свою очередь украинские защитники контратаковали в направлении Журавлевки в Белгородской области. Аналитики акцентируют: даже у самих россиян нет единого мнения, касаемо этого участка фронта.

«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что российские войска продвигались на север от Волчанска и к Волчанским хуторам (оба к северо-востоку от Харькова)», – отметили в Институте изучения войны.

Тогда как другой блогер и вовсе не верит в успех ВС РФ на Харьковском направлении в ближайшее время.

«Российский блогер утверждал, что российские войска вряд ли осуществят какие-то значительные продвижения вблизи Волчанска, и что понадобится значительно больше ресурсов, чтобы взять город под контроль с незначительной стратегической выгодой», – передают в ISW.

В то же время, согласно геолокационным кадрам, россияне смогли захватить новые территории на Купянском направлении около Кондрашовки. А вот на Боровском – линия фронта осталась неизменной.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 07:23;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации аналитиков Института изучения войны (ISW), россияне продолжили атаковать на Харьковском направлении.".