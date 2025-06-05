В Харькове мужчина ждал РФ в соцсетях – ему «светит» до 8 лет за решеткой

49-летний злоумышленник в соцсетях поддерживал идею присоединения Харькова к РФ, сообщает Нацполиция.

Также мужчина оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и отрицал временную оккупацию части территории Украины.

Следователь сообщил 49-летнему харьковчанину о подозрении в совершении уголовного преступления. Мужчину содержат под стражей с правом внесения залога.

Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.