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В Харькове мужчина ждал РФ в соцсетях – ему «светит» до 8 лет за решеткой

Происшествия 21:33   05.06.2025
Оксана Якушко
В Харькове мужчина ждал РФ в соцсетях – ему «светит» до 8 лет за решеткой

49-летний злоумышленник в соцсетях поддерживал идею присоединения Харькова к РФ, сообщает Нацполиция.

Также мужчина оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и отрицал временную оккупацию части территории Украины.

Следователь сообщил 49-летнему харьковчанину о подозрении в совершении уголовного преступления. Мужчину содержат под стражей с правом внесения залога.

Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 21:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "49-летний злоумышленник в соцсетях поддерживал идею присоединения Харькова к РФ, сообщает Нацполиция.".