В Харькове мужчина ждал РФ в соцсетях – ему «светит» до 8 лет за решеткой
49-летний злоумышленник в соцсетях поддерживал идею присоединения Харькова к РФ, сообщает Нацполиция.
Также мужчина оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и отрицал временную оккупацию части территории Украины.
Следователь сообщил 49-летнему харьковчанину о подозрении в совершении уголовного преступления. Мужчину содержат под стражей с правом внесения залога.
Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Нацполиция, рф, соцсети, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 21:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "49-летний злоумышленник в соцсетях поддерживал идею присоединения Харькова к РФ, сообщает Нацполиция.".