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На Харьковщине перекрыли переправу через реку: автобус изменит маршрут

Транспорт 09:43   13.05.2025
Оксана Горун
На Харьковщине перекрыли переправу через реку: автобус изменит маршрут Инфографика: Балаклейская ГВА

В Балаклее на Харьковщине на месяц с 13 мая перекрыли движение транспорта через временную переправу в микрорайон Лагери.

«В связи с ремонтными работами сегодня, 13 мая 2025 года, с 9:00, движение транспорта через временную переправу в микрорайон Лагери будет полностью перекрыто ориентировочно на 30 дней. Движение будет осуществляться через с. Вербовка», — сообщила пресс-служба Балаклейской ГВА.

В связи с закрытием переправы автобус, который движется по маршруту «Центр — Дружба», на все время ремонтных работ на участке дороги Р-78 (Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка) будет курсировать через село. Городская военная администрация опубликовала актуальное расписание.

расписание автобуса в Балаклее изменится
Инфографика: Балаклейская ГВА

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 09:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Балаклее на Харьковщине на месяц с 13 мая перекрыли движение транспорта через временную переправу в микрорайон Лагери".