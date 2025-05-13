На Харьковщине перекрыли переправу через реку: автобус изменит маршрут
Инфографика: Балаклейская ГВА
В Балаклее на Харьковщине на месяц с 13 мая перекрыли движение транспорта через временную переправу в микрорайон Лагери.
«В связи с ремонтными работами сегодня, 13 мая 2025 года, с 9:00, движение транспорта через временную переправу в микрорайон Лагери будет полностью перекрыто ориентировочно на 30 дней. Движение будет осуществляться через с. Вербовка», — сообщила пресс-служба Балаклейской ГВА.
В связи с закрытием переправы автобус, который движется по маршруту «Центр — Дружба», на все время ремонтных работ на участке дороги Р-78 (Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка) будет курсировать через село. Городская военная администрация опубликовала актуальное расписание.
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 09:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Балаклее на Харьковщине на месяц с 13 мая перекрыли движение транспорта через временную переправу в микрорайон Лагери".