В Харькове будут длительные отключения света 20 мая: адреса
В Харькове из-за ремонта электрики планируют отключить почти на целый день электричество на Рогани.
«В связи с необходимостью проведения ремонтных работ во вторник, 20 мая, с 9:00 до 17:00 будет обесточена часть потребителей Индустриального района Харькова», — предупредила пресс-служба Харьковоблэнерго.
Электричество отключат по следующим адресам:
✅ ул. Зарянская;
✅ ул. 92-й Бригады: 12, 12А, 14, 14А, 16, 16А, 18, 20, 20А, 20-Б, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 44А, 44, 46, 46 50А, 52, 52А, 54, 54А;
✅ ул. Зубарева: 45, 47, 49, 49А, 53, 55, 57, 61, 63.
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2025 в 11:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове из-за ремонта электрики планируют отключить почти на целый день электричество на Рогани".