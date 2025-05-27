Тракторист подорвался на мине в Балаклее, у мужчины – контузия
Фото: Олег Синегубов
В городе Балаклея в Харьковской области во время кошения травы подорвался на мине гражданский трактор, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что в результате взрыва тракторист получил контузию. Сейчас ему оказывают помощь медики.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области ранее предупреждали, что на деоккупированной территории и в населенных пунктах, где велись активные боевые действия, минная опасность очень высока. Правоохранители призывали быть внимательными. Отмечали: не стоит подходить к подозрительным устройствам. В случае обнаружения опасного предмета нужно звонить по телефону на специальные линии «101», «102».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, мина, Олег Синегубов, подрыв, тракторист;
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2025 в 12:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Балаклея в Харьковской области во время кошения травы подорвался на мине гражданский трактор, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".