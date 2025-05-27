Тракторист подорвался на мине в Балаклее, у мужчины – контузия

В городе Балаклея в Харьковской области во время кошения травы подорвался на мине гражданский трактор, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что в результате взрыва тракторист получил контузию. Сейчас ему оказывают помощь медики.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области ранее предупреждали, что на деоккупированной территории и в населенных пунктах, где велись активные боевые действия, минная опасность очень высока. Правоохранители призывали быть внимательными. Отмечали: не стоит подходить к подозрительным устройствам. В случае обнаружения опасного предмета нужно звонить по телефону на специальные линии «101», «102».