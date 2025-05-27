В Купянск вернулась семья с четырьмя детьми: что происходит в городе (видео)

Купянск стирают с лица земли, но это не останавливает отдельных отчаянных жителей. Подробности о недавнем вопиющем случае рассказал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«У нас недавно был случай, когда в Купянск вернулась семья с четырьмя детьми. Для нас это было чрезвычайное событие. И мы приняли все необходимые меры для того, чтобы разыскать их и провести эвакуацию снова. Потому что семьям с детьми на этих территориях находиться запрещено. У нас есть решение об обязательной эвакуации принудительным способом. И, к сожалению, люди не понимают, что их жизнь, жизнь их близких должна быть на первом месте. Поэтому приходится принимать такие индивидуальные решения», — поделился Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он отметил, что предоставлять людям, остающимся в Купянске, какие-либо услуги — все сложнее.

«Враг FPV-дронами прицельно бьет по нашим коммунальным службам. Фактически город Купянск враг стирает прямо с лица земли, постоянные идут удары по жилым домам. К сожалению, там еще остаются люди. Продолжается эвакуация. За сутки мы вывезли около 40 человек – это Изюмское и само Купянское направление. Оттуда уже эвакуирована больница, потому что там находиться просто опасно. И ситуация все усложняется, однако все равно мы пытаемся ее контролировать», — сказал начальник ХОВА.

В целом, говоря об эвакуации в регионе, он отметил, что в Харьковской области есть населенные пункты, где не осталось жителей. В основном — те, которые находятся в «серой» зоне и зоне активных боевых действий. Впрочем, даже бои иногда не заставляют людей выезжать.

«К сожалению, есть населенные пункты, которые являются зоной активных боевых действий, однако там еще находятся люди. Пять-десять семей, которые наотрез отказываются уезжать. 325 населенных пунктов у нас под статусом эвакуации. Если брать фактическое количество населенных пунктов, откуда уезжают люди, то их гораздо больше. Это фактически все пограничье – и на севере, и на северо-восточном, на Изюмском направлениях также. Конечно, наша задача – максимально вывезти людей. Но уже приходится коммуницировать индивидуально», — пояснил Синегубов.